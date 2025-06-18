Уникальный православный памятник появится у кафедрального собора в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скульптурная композиция в Челябинске станет одним из крупнейших православных памятников России
Скульптурная композиция в Челябинске станет одним из крупнейших православных памятников России Фото:

Уникальная скульптурная композиция «Собор Архистратига Михаила» появится в Челябинске. Об этом сообщил спикер гордумы областного центра Сергей Буяков.

«Кафедральный собор Рождества Христова стал новой точкой притяжения челябинцев и гостей города. Прилегающая территория продолжает благоустраиваться. В этом году здесь возведут уникальную скульптурную композицию „Собор Архистратига Михаила“. Сегодня это решение поддержала профильная комиссия думы», — сообщил Буяков в своем telegram-канале.

С инициативой по установке скульптурной композиции выступила Челябинская епархия РПЦ. После этого состоялась рабочая встреча с архитектором и другими специалистами, по итогам которой проект получил положительные оценки.

Высота скульптуры составит почти 17 метров. Это будет один из самых больших православных памятников в стране, который станет подарком челябинцам от Русской медной компании.

Ранее РМК подарила храму выполненную в единственном экземпляре икону Воскресения Христа. Исполненная в византийском стиле икона была написана горячей эмалью в одной из старейших мастерских Ростова Великого специально для «Ювелирного дома РМК». Ее передали директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин и советник президента компании Роман Горохов во время вечернего богослужения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уникальная скульптурная композиция «Собор Архистратига Михаила» появится в Челябинске. Об этом сообщил спикер гордумы областного центра Сергей Буяков. «Кафедральный собор Рождества Христова стал новой точкой притяжения челябинцев и гостей города. Прилегающая территория продолжает благоустраиваться. В этом году здесь возведут уникальную скульптурную композицию „Собор Архистратига Михаила“. Сегодня это решение поддержала профильная комиссия думы», — сообщил Буяков в своем telegram-канале. С инициативой по установке скульптурной композиции выступила Челябинская епархия РПЦ. После этого состоялась рабочая встреча с архитектором и другими специалистами, по итогам которой проект получил положительные оценки. Высота скульптуры составит почти 17 метров. Это будет один из самых больших православных памятников в стране, который станет подарком челябинцам от Русской медной компании. Ранее РМК подарила храму выполненную в единственном экземпляре икону Воскресения Христа. Исполненная в византийском стиле икона была написана горячей эмалью в одной из старейших мастерских Ростова Великого специально для «Ювелирного дома РМК». Ее передали директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин и советник президента компании Роман Горохов во время вечернего богослужения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...