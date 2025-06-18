Уникальный православный памятник появится у кафедрального собора в Челябинске

Уникальная скульптурная композиция «Собор Архистратига Михаила» появится в Челябинске. Об этом сообщил спикер гордумы областного центра Сергей Буяков.
«Кафедральный собор Рождества Христова стал новой точкой притяжения челябинцев и гостей города. Прилегающая территория продолжает благоустраиваться. В этом году здесь возведут уникальную скульптурную композицию „Собор Архистратига Михаила“. Сегодня это решение поддержала профильная комиссия думы», — сообщил Буяков в своем telegram-канале.
С инициативой по установке скульптурной композиции выступила Челябинская епархия РПЦ. После этого состоялась рабочая встреча с архитектором и другими специалистами, по итогам которой проект получил положительные оценки.
Высота скульптуры составит почти 17 метров. Это будет один из самых больших православных памятников в стране, который станет подарком челябинцам от Русской медной компании.
Ранее РМК подарила храму выполненную в единственном экземпляре икону Воскресения Христа. Исполненная в византийском стиле икона была написана горячей эмалью в одной из старейших мастерских Ростова Великого специально для «Ювелирного дома РМК». Ее передали директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин и советник президента компании Роман Горохов во время вечернего богослужения.
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