РМК презентовала собору Рождества Христова уникальную икону

Кафедральному собору Рождества Христова в Челябинске подарили выполненную в единственном экземпляре икону. Святыню, на которой изображено Воскресение Христа, презентовала Русская медная компания (РМК). Ее передал директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин во время вечернего богослужения.
«Пасха Христова — поистине великое торжество. Праздник олицетворяет радость и надежду, наполняет сердца людей любовью, светом, верой в добро, стремлением к миру и созиданию. От лица Русской медной компании поздравляю всех верующих с праздником! Христос Воскрес», — поздравил прихожан Анатолий Еремин.
Икона выполнена в византийском стиле, рассказали URA.RU в компании «Ювелирный дом „РМК“. Вес составляет 2200 граммов, а размеры — 355 на 495 мм. Изделие изготовлено в технике росписи по горячей эмали.
«Икона была написана горячей эмалью в одной из старейших мастерских Ростова Великого специально для „Ювелирного дома „РМК“. Каждая деталь образа, цвет, линии и форма — это ключ к пониманию божественного замысла. Особенным стал и оклад иконы, созданный ювелирами и художниками компании. Сложные узоры и витиеватые орнаменты сотканы из серебряных нитей и позолоты. Оклад иконы венчает крест“, — уточнили в „Ювелирном доме РМК“.
Кафедральный собор, находившийся в центре Челябинска, прекратил свою деятельность в 1931 году, а уже в следующем году был полностью разобран. Вопрос о возведении нового был поднят в начале 2000-х годов. Существенный вклад в восстановление храма внесла компания «Русская медная компания». Строительство велось под непосредственным наблюдением основателя РМК и благотворителя Игоря Алтушкина.
Новый храм считается самым высоким в Челябинске. После водружения главного креста его высота составила почти 74 метра. На днях здесь завершили внутренние работы. Первые иконы в святыню привезли в феврале 2024 года.
В ночь с 19 на 20 апреля в соборе Рождества Христова прошла Пасхальная служба, которую провел митрополит Челябинский и Миасский Алексий. По распоряжению мэрии, расположенные рядом остановки общественного транспорта «31-й микрорайон» переименованы в «Кафедральный собор».
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