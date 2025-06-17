Спасатели пытаются найти пропавшего на реке жителя ХМАО

Спасатели безуспешно пытаются найти жителя Нефтеюганска, пропавшего в районе реки Большой Балык. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Центроспас-Югория».
«Прибывшие к месту спасатели совместно с сотрудниками полиции и родственниками приступили к надводному осмотру акватории реки Большой Балык методом траления, осмотра дна при помощи эхолота и пешим осмотром берега. Обследовано 110 километров реки, 22 из них — тралением. Мужчина 1994 года рождения не найден», — следует из сообщения.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе ХМАО нашли погибшей женщину 1982 года рождения. Она отправилась на лодке по реке Большой Юган в сторону поселка Угут и пропала.
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