17 июня 2025

Спасатели пытаются найти пропавшего на реке жителя ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанин пропал на реке в Нефтеюганске
Югорчанин пропал на реке в Нефтеюганске Фото:

Спасатели безуспешно пытаются найти жителя Нефтеюганска, пропавшего в районе реки Большой Балык. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Центроспас-Югория».

«Прибывшие к месту спасатели совместно с сотрудниками полиции и родственниками приступили к надводному осмотру акватории реки Большой Балык методом траления, осмотра дна при помощи эхолота и пешим осмотром берега. Обследовано 110 километров реки, 22 из них — тралением. Мужчина 1994 года рождения не найден», — следует из сообщения.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе ХМАО нашли погибшей женщину 1982 года рождения. Она отправилась на лодке по реке Большой Юган в сторону поселка Угут и пропала.

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Спасатели безуспешно пытаются найти жителя Нефтеюганска, пропавшего в районе реки Большой Балык. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Центроспас-Югория». «Прибывшие к месту спасатели совместно с сотрудниками полиции и родственниками приступили к надводному осмотру акватории реки Большой Балык методом траления, осмотра дна при помощи эхолота и пешим осмотром берега. Обследовано 110 километров реки, 22 из них — тралением. Мужчина 1994 года рождения не найден», — следует из сообщения. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутском районе ХМАО нашли погибшей женщину 1982 года рождения. Она отправилась на лодке по реке Большой Юган в сторону поселка Угут и пропала.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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