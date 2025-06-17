Спасатели достали двух рабочих, застрявших при обвале в шахте на Урале

Из-под завалов на шахте «Черемуховская» Североуральского бокситового рудника (СУБР, Свердловская область) достали двух рабочих, сообщили URA.RU в пресс-службе СУБРа. Их госпитализировали.
«18 июня на шахте „Черемуховская“ СУБРа произошло обрушение стенки одной из выработок. Шахтеры, работавшие там, были оперативно подняты на поверхность. Идет обследование места происшествия. На других горизонтах шахты работы идут в плановом режиме», — рассказали в пресс-службе.
Обрушение стен произошло на отметке 1040 метров. Прокуратура начала проверку.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!