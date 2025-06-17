17 июня 2025

Спасатели достали двух рабочих, застрявших при обвале в шахте на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
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Обрушение стен в шахте вызвал горный удар
Обрушение стен в шахте вызвал горный удар Фото:

Из-под завалов на шахте «Черемуховская» Североуральского бокситового рудника (СУБР, Свердловская область) достали двух рабочих, сообщили URA.RU в пресс-службе СУБРа. Их госпитализировали.

«18 июня на шахте „Черемуховская“ СУБРа произошло обрушение стенки одной из выработок. Шахтеры, работавшие там, были оперативно подняты на поверхность. Идет обследование места происшествия. На других горизонтах шахты работы идут в плановом режиме», — рассказали в пресс-службе.

Обрушение стен произошло на отметке 1040 метров. Прокуратура начала проверку.

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Из-под завалов на шахте «Черемуховская» Североуральского бокситового рудника (СУБР, Свердловская область) достали двух рабочих, сообщили URA.RU в пресс-службе СУБРа. Их госпитализировали. «18 июня на шахте „Черемуховская“ СУБРа произошло обрушение стенки одной из выработок. Шахтеры, работавшие там, были оперативно подняты на поверхность. Идет обследование места происшествия. На других горизонтах шахты работы идут в плановом режиме», — рассказали в пресс-службе. Обрушение стен произошло на отметке 1040 метров. Прокуратура начала проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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