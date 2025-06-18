В Челябинске пройдет международный турнир по дзюдо «Russian Judo Tour»

Челябинск снова станет международной столицей дзюдо — в конце июня в городе пройдет турнир «Russian Judo Tour». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
«28 и 29 июня нас ждет „Russian Judo Tour“. Жаркие поединки, бескомпромиссная борьба за золото и внушительный призовой фонд», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.
Мероприятие пройдет в ледовой арене «Трактор». Участие в турнире примут дзюдоисты России из 15 стран мира, в их числе Китай, Беларусь, Ангола, Венесуэла, Туркменистан, Индия, Таджикистан, Узбекистан и другие. На татами выйдут южноуральские дзюдоисты Анастасия Холодилина, Виктория Лихачева, Ева Огнивова.
В прошлом году челябинские дзюдоисты завоевали шесть наград турнира. А на трибунах собрались более десяти тысяч болельщиков. Билеты можно купить в кассах города.
В прошлом году Челябинскую область на турнире «Russian Judo Tour» представили почти 40 дзюдоистов. Таисия Киреева стала обладательницей золотой медали. В этом году соревнования пройдут в четвертый раз.
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