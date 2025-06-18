В Челябинске пройдет международный турнир по дзюдо «Russian Judo Tour»

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Турнир пройдет в конце июня в ледовой арене «Трактор»
Турнир пройдет в конце июня в ледовой арене «Трактор» Фото:

Челябинск снова станет международной столицей дзюдо — в конце июня в городе пройдет турнир «Russian Judo Tour». Об этом сообщила пресс-служба администрации города. 

«28 и 29 июня нас ждет „Russian Judo Tour“. Жаркие поединки, бескомпромиссная борьба за золото и внушительный призовой фонд», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале. 

Мероприятие пройдет в ледовой арене «Трактор». Участие в турнире примут дзюдоисты России из 15 стран мира, в их числе Китай, Беларусь, Ангола, Венесуэла, Туркменистан, Индия, Таджикистан, Узбекистан и другие. На татами выйдут южноуральские дзюдоисты Анастасия Холодилина, Виктория Лихачева, Ева Огнивова. 

В прошлом году челябинские дзюдоисты завоевали шесть наград турнира. А на трибунах собрались более десяти тысяч болельщиков. Билеты можно купить в кассах города. 

В прошлом году Челябинскую область на турнире «Russian Judo Tour» представили почти 40 дзюдоистов. Таисия Киреева стала обладательницей золотой медали. В этом году соревнования пройдут в четвертый раз. 

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Челябинск снова станет международной столицей дзюдо — в конце июня в городе пройдет турнир «Russian Judo Tour». Об этом сообщила пресс-служба администрации города.  «28 и 29 июня нас ждет „Russian Judo Tour“. Жаркие поединки, бескомпромиссная борьба за золото и внушительный призовой фонд», — сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.  Мероприятие пройдет в ледовой арене «Трактор». Участие в турнире примут дзюдоисты России из 15 стран мира, в их числе Китай, Беларусь, Ангола, Венесуэла, Туркменистан, Индия, Таджикистан, Узбекистан и другие. На татами выйдут южноуральские дзюдоисты Анастасия Холодилина, Виктория Лихачева, Ева Огнивова.  В прошлом году челябинские дзюдоисты завоевали шесть наград турнира. А на трибунах собрались более десяти тысяч болельщиков. Билеты можно купить в кассах города.  В прошлом году Челябинскую область на турнире «Russian Judo Tour» представили почти 40 дзюдоистов. Таисия Киреева стала обладательницей золотой медали. В этом году соревнования пройдут в четвертый раз. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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