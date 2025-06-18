Бывший санаторий Екатеринбурга вместо ГУФСИН отдадут СВО

Закрытый санаторий в микрорайоне Уктус Екатеринбурга на улице Просторная, 1, который хотели два года назад отдать под строительство исправительного центра ГУФСИН, может стать местом реабилитации бойцов СВО. Об этом на комиссии гордумы по соцполитике рассказал глава департамента соцполитики мэрии Вадим Чернопенев.
"Насколько я знаю, эту площадку рассматривают как одну из возможных для создания центра для реабилитации СВОшников", — подчеркнул Чернопенев. Сейчас здание законсервировано.
С 1995-го по 2019-й здание на Просторной, 1 использовалось под санаторий. В 2023 году появилась информация, что на участке появится исправцентр на 196 заключенных. А само здание санатория будет отремонтировано. Для этого мэрия перевела землю в зону режимных объектов ограниченного доступа. Осенью 2023 года там установили забор. Но жители Уктуса выступили против стройки, так как мимо бывшего санатория постоянно в школу ходят дети. Они написали обращения на имя прокурора региона Бориса Крылова, губернатора тех лет Евгения Куйвашева и мэра Алексея Орлова.
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