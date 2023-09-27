В мэрии Екатеринбурга объяснили, почему в здании бывшего санатория появится исправцентр

В Екатеринбурге здание санатория отдали под исправцентр из-за большой территории
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие исправительного центра для отбывания наказания в виде принудительных работ. Курган, комната
В здании бывшего санатория появится исправительный центр (архивное фото) Фото:

Здание бывшего санатория на Просторной, 1 в Екатеринбурге отдали под постройку исправительного центра, потому что там большая огороженная территория, а само помещение оптимально по конструктивным особенностям. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

«С 1995-го по 2019-й здание на Просторной, 1 использовалось в качестве санатория. Его общая площадь — три тысячи квадратных метров. Затем здание было законсервировано, сейчас его нельзя использовать для социальных или медицинских нужд, поскольку оно не отвечает требованиям. Решение о создании в здании исправцентра принято в связи с тем, что оно оптимально по конструктивным особенностям и имеет большую огороженную территорию», — пояснили в мэрии Екатеринбурга.

В мэрии города добавили, что накануне прошли общественные слушания об изменении статуса земельного участка, на котором находится объект. Горожане могли высказать свое мнение. По данным пресс-службы мэрии, никаких обращений не поступало.

При этом само здание будет отремонтировано, на территории установят ограждения и сигнализацию. «Для осужденных создадут хорошие бытовые условия», — добавили в мэрии.

О стройке на Уктусе жители узнали недавно. После этого они стали требовать отменить стройку, поскольку не хотят, чтобы рядом с их домами был исправительный центр. 27 сентября около 20 человек вышли на протест против стройки. В мэрии Екатеринбурга поясняли, что в центре будут содержаться те, кто отбывает срок за нетяжкое преступление.

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Здание бывшего санатория на Просторной, 1 в Екатеринбурге отдали под постройку исправительного центра, потому что там большая огороженная территория, а само помещение оптимально по конструктивным особенностям. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. «С 1995-го по 2019-й здание на Просторной, 1 использовалось в качестве санатория. Его общая площадь — три тысячи квадратных метров. Затем здание было законсервировано, сейчас его нельзя использовать для социальных или медицинских нужд, поскольку оно не отвечает требованиям. Решение о создании в здании исправцентра принято в связи с тем, что оно оптимально по конструктивным особенностям и имеет большую огороженную территорию», — пояснили в мэрии Екатеринбурга. В мэрии города добавили, что накануне прошли общественные слушания об изменении статуса земельного участка, на котором находится объект. Горожане могли высказать свое мнение. По данным пресс-службы мэрии, никаких обращений не поступало. При этом само здание будет отремонтировано, на территории установят ограждения и сигнализацию. «Для осужденных создадут хорошие бытовые условия», — добавили в мэрии. О стройке на Уктусе жители узнали недавно. После этого они стали требовать отменить стройку, поскольку не хотят, чтобы рядом с их домами был исправительный центр. 27 сентября около 20 человек вышли на протест против стройки. В мэрии Екатеринбурга поясняли, что в центре будут содержаться те, кто отбывает срок за нетяжкое преступление.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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