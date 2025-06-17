17 июня 2025

Новый мэр из ХМАО провел первые кадровые назначения

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Мэр Пыть-Яха Елишев назначил двух новых замов
Мэр Пыть-Яха Елишев назначил двух новых замов Фото:

Мэр Пыть?Яха Сергей Елишев назначил на пост первого заместителя Татьяну Старосту, а также представил нового вице-мэра по ЖКХ — Андрея Нечаева. Об этом URA.RU рассказал сам Елишев.

«И Староста, и Нечаев — оба специалиста местные, проживают в Пыть-Яхе. У каждого из них большой опыт работы в своих отраслях», — рассказал глава города.

Старосте поручен обширный функционал: общественные связи, работа со СМИ, муниципальный контроль, IT?сфера и взаимодействие с силовыми структурами. Андрей Нечаев займется вопросами жилищно?коммунального хозяйства, опираясь на прошлый опыт работы на крупном производстве в структурах «Сибура».

Источник близкий к администрации рассказал, что ранее Староста отвечала за внупол, но ее полномочия были серьезно урезаны, и фактически эта сфера была поделена между нею, бывшим первым замом Олегом Иревлиным, и замом по пиару Татьяной Чулаковой. «Теперь же ее усиление поставило под удар „молдавский клан“ в местной власти — ставленников бывшего мэра, ушедшего после коррупционного скандала (Родики Стадлер), сохранившихся еще с середины 2010-х. Туда, по слухам, входит главный финансист муниципалитета Венера Стефогло и скандальный спикер гордумы Дмитрий Уреки», — сообщает инсайдер.

Ранее URA.RU писало, что прошлый первый заместитель главы Пыть-Яха Олег Иревлин уволился из администрации по собственному желанию. Триггером стал скандал с приютом для бездомных животных, где был обнаружен могильник с десятками трупов собак. При новом руководителе он проработал меньше месяца.

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Мэр Пыть?Яха Сергей Елишев назначил на пост первого заместителя Татьяну Старосту, а также представил нового вице-мэра по ЖКХ — Андрея Нечаева. Об этом URA.RU рассказал сам Елишев. «И Староста, и Нечаев — оба специалиста местные, проживают в Пыть-Яхе. У каждого из них большой опыт работы в своих отраслях», — рассказал глава города. Старосте поручен обширный функционал: общественные связи, работа со СМИ, муниципальный контроль, IT?сфера и взаимодействие с силовыми структурами. Андрей Нечаев займется вопросами жилищно?коммунального хозяйства, опираясь на прошлый опыт работы на крупном производстве в структурах «Сибура». Источник близкий к администрации рассказал, что ранее Староста отвечала за внупол, но ее полномочия были серьезно урезаны, и фактически эта сфера была поделена между нею, бывшим первым замом Олегом Иревлиным, и замом по пиару Татьяной Чулаковой. «Теперь же ее усиление поставило под удар „молдавский клан“ в местной власти — ставленников бывшего мэра, ушедшего после коррупционного скандала (Родики Стадлер), сохранившихся еще с середины 2010-х. Туда, по слухам, входит главный финансист муниципалитета Венера Стефогло и скандальный спикер гордумы Дмитрий Уреки», — сообщает инсайдер. Ранее URA.RU писало, что прошлый первый заместитель главы Пыть-Яха Олег Иревлин уволился из администрации по собственному желанию. Триггером стал скандал с приютом для бездомных животных, где был обнаружен могильник с десятками трупов собак. При новом руководителе он проработал меньше месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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