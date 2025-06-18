Жители Екатеринбурга стали чаще умирать

Количество умерших в Екатеринбурге в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, выросло на 2,3%. Об этом в ходе доклада на заседании комиссии гордумы по соцзащите заявил директор департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, сообщает корреспондент URA.RU.
"По сравнению с предыдущим [2023] годом, произошло небольшое увеличение количества умерших и сокращения количества родившихся. Это связано со старением населения и уменьшением численности женщин репродуктивного возраста. Количество умерших в 2024 году увеличилось на 2,3% по сравнению с 2023 годом и составило 16800 человек. Рождаемость сократилась на 2,7% и составила 15700 человек", — рассказал Прядеин.
При этом, по его словам, стало меньше умирать детей и младенцев. И демографическая ситуация в целом после пандемии коронавируса нормализовалась.
Ранее о росте уровня смертности в Свердловской области говорила руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН Ольга Козлова. Она отмечала, что показатель вырос с 13,2 до 13,7 промилле. что является нехорошей тенденцией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!