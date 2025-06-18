Жители Екатеринбурга стали чаще умирать

Количество умерших в Екатеринбурге выросло на 2,3%
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В 2024 году умерли 16,8 тысяч екатеринбуржцев
В 2024 году умерли 16,8 тысяч екатеринбуржцев Фото:

Количество умерших в Екатеринбурге в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, выросло на 2,3%. Об этом в ходе доклада на заседании комиссии гордумы по соцзащите заявил директор департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, сообщает корреспондент URA.RU. 

"По сравнению с предыдущим [2023] годом, произошло небольшое увеличение количества умерших и сокращения количества родившихся. Это связано со старением населения и уменьшением численности женщин репродуктивного возраста. Количество умерших в 2024 году увеличилось на 2,3% по сравнению с 2023 годом и составило 16800 человек. Рождаемость сократилась на 2,7% и составила 15700 человек", — рассказал Прядеин. 

При этом, по его словам, стало меньше умирать детей и младенцев. И демографическая ситуация в целом после пандемии коронавируса нормализовалась.

Ранее о росте уровня смертности в Свердловской области говорила руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН Ольга Козлова. Она отмечала, что показатель вырос с 13,2 до 13,7 промилле. что является нехорошей тенденцией. 

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Количество умерших в Екатеринбурге в 2024 году, по сравнению с 2023 годом, выросло на 2,3%. Об этом в ходе доклада на заседании комиссии гордумы по соцзащите заявил директор департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, сообщает корреспондент URA.RU.  "По сравнению с предыдущим [2023] годом, произошло небольшое увеличение количества умерших и сокращения количества родившихся. Это связано со старением населения и уменьшением численности женщин репродуктивного возраста. Количество умерших в 2024 году увеличилось на 2,3% по сравнению с 2023 годом и составило 16800 человек. Рождаемость сократилась на 2,7% и составила 15700 человек", — рассказал Прядеин.  При этом, по его словам, стало меньше умирать детей и младенцев. И демографическая ситуация в целом после пандемии коронавируса нормализовалась. Ранее о росте уровня смертности в Свердловской области говорила руководитель центра исследований социоэкономической динамики Института экономики УрО РАН Ольга Козлова. Она отмечала, что показатель вырос с 13,2 до 13,7 промилле. что является нехорошей тенденцией. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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