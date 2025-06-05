Путин направил на Украину и Прибалтику невидимое, но эффективное оружие

Президент Владимир Путин усилит влияние России на Украину, Прибалтику и другие регионы через русский язык. На заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России 5 июня глава государства поддержал идею создания единого центра по продвижению русского языка в мире. Как объяснили эксперты URA.RU, это поможет избежать конфликтов с соседними странами в будущем, обезопасит россиян и укрепит позиции страны на фоне растущей неопределенности и хаоса в мире.
Заседание проходило в смешанном режиме. За столом с Путиным в резиденции в Ново-Огарево сидели советник президента и председатель Совета Елена Ямпольская и помощник главы государства Владимир Мединский. С ними на связи по видеоконференции были члены Совета, писатели и поэты, министры, представители школ, библиотек, университетов, общественных организаций. Мероприятие прошло в преддверии Дня русского языка.
В начале заседания президент поздравил филологов, русистов, славистов, преподавателей русского языка и литературы, всех, кто любит, ценит и бережет родное слово с наступающим праздником. «Предстоит серьезно работать на укрепление позиций русского языка и значимости России в мировом гуманитарном пространстве», — отметил российский лидер.
По его мнению, книга — это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций, поэтому с 2026 года стартует программа “Детская книжная карта”. “Такие карты с номиналом в три тысячи рублей получат семьи, в которых растут дошкольники в возрасте от трех до шести лет”, — пояснил Путин.
Председатель Российского книжного союза Сергей Степашин заверил, что книга для детей в школьной библиотеке с доставкой будет стоить 270 рублей. Елена Ямпольская добавила, что таким образом в семьях с несколькими детьми соберется своя библиотека.
Путин также предложил учредить День языков народов России и отмечать его ежегодно 8 сентября — в день рождения Расула Гамзатова, который считал родными два языка: аварский, на котором творил, и русский, благодаря которому его произведения обрели мировую славу. «Одним из самых действенных инструментов продвижения русского языка и литературы и у нас в стране, и в мире является широкое и содержательное празднование памятных дат, связанных с гениями отечественной словесности», — отметил президент, напомнив, что 2024 год был посвящен Александру Пушкину, а нынешний — Сергею Есенину.
Важно продвигать и популяризировать русский язык на исторических территориях — на Донбассе и в Новороссии, обратил внимание собравшихся президент. По его мнению, нужно наполнять книгами школьные и детские библиотеки, чтобы все доходило даже до самых маленьких из них. Отдельное внимание уделили созданию единой государственной линейки учебников по русскому языку и литературе. Они должны быть современными, учить отличать добро от зла.
Во время обсуждений исполняющий обязанности ректора института русского языка имени А. С. Пушкина Никита Гусев предложил президенту создать на базе одного из вузов России единый национальный межведомственный научно-методический центр по продвижению русского языка в мире. «Хорошее предложение. Мне кажется, обязательно нужно подумать. Попрошу коллег из администрации, из правительства тоже проработать и поддержать», — сказал президент.
Путин принял стратегическое решение, поддержав создание специального центра для продвижения русского языка за рубежом, считает гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский. «Язык — один из главных инструментов влияния в мире. Если на вашем языке читают, пишут книги, блоги, снимают видео, то влияние этой страны резко растет, она всегда будет занимать более сильные позиции в мире. Если твои соседи говорят с тобой на одном языке, то благодаря более плотной, эффективной коммуникации снижается риск конфликтов. Это прямо влияет на безопасность обычных жителей твоей же страны», — объяснил политолог.
В качестве примера Еловский привел Великобританию, благодаря английскому языку Лондон влияет на Штаты, Индию, Канаду, Австралию и многие другие страны. Испания также активно использует подобную практику. Во время совещания с президентом прозвучала интересная ремарка на эту тему. Елена Ямпольская сравнила емкий и удобный английский язык с лапшой быстрого приготовления, «а русские слова — это натуральные ингредиенты, из которых получается сытное, вкусное и полезное блюдо».
Сейчас все больше людей в разных странах учат русских язык, отметил профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. Значительную роль в этом сыграл и сам Путин, считает политолог.
“Все воспринимается в образах, а их создает язык. В быту даже сейчас большинство населения Украины говорят на русском языке. В 1980-ые годы минимум две три населения Советского Союза считали родным языком русский, это и Прибалтика, и среднеазиатские республики”, — заявил Черняховский.
За несколько часов до заседания с участием Путина в Латвии произошел показательный пример. Там депутата сейма Алексея Росликова выгнали с заседания за речь в защиту русского языка. Он выступил против дискриминации носителей русского языка в стране. «Нас больше, и русский язык — наш язык!» — выкрикнул он по-русски.
Важно максимально быстро восстановить позиции русского языка в исторических регионах, считают эксперты. В 2014 году даже в Крыму, Севастополе возникали ситуации, когда люди говорили по-русски, а грамотно писать не умели, потому что до этого им делали акцент на другие трактовки, их идентификацию разрушали, рассказал Черняховский.
Безусловно, у русского языка важная роль и внутри России. Прежде всего она выражается через учебники и книги. Книги заставляют создавать образы, а быстрый прием информации через интернет, рекламу приводит к примитивизации мышления, формированию клипового сознания, отметил Черняховский. По словам Еловского, современные дети крайне мало читают, поэтому их общий интеллектуальный уровень сильно снижается.
«Как бы странно это не звучало, но обычные детские книжки — конкретная стратегическая мера со стороны Путина с перспективой на 30-40 лет. Президент стремится выправить ситуацию, когда дети не читают. Экономика страны во многом зависит от интеллектуального уровня, если он падает, то и остальные сферы начинают проседать», — заключил Еловский.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.