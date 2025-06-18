18 июня 2025

Екатерина Мизулина решила неожиданно посетить Екатеринбург

Екатерина Мизулина направляется в Екатеринбург после встреч на Дальнем Востоке
© Служба новостей «URA.RU»
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Мизулина не называла причин поездки в Екатеринбург
Мизулина не называла причин поездки в Екатеринбург Фото:

После встреч с молодежью в Хабаровске и Владивостоке Екатерина Мизулина направляется в Екатеринбург. Об этом она сообщила в личном telegram-канале.

«Хабаровск, спасибо, я вас люблю! Полетела в Екатеринбург», — сообщила глава Лиги безопасного интернета. О причинах поездки Мизулина не сообщала.

Ранее Екатерина Мизулина приезжала в город на «Встречу выпускников КВН», которая проходила 14 июня в Екатеринбурге. На мероприятии она была одним из членов жюри.

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После встреч с молодежью в Хабаровске и Владивостоке Екатерина Мизулина направляется в Екатеринбург. Об этом она сообщила в личном telegram-канале. «Хабаровск, спасибо, я вас люблю! Полетела в Екатеринбург», — сообщила глава Лиги безопасного интернета. О причинах поездки Мизулина не сообщала. Ранее Екатерина Мизулина приезжала в город на «Встречу выпускников КВН», которая проходила 14 июня в Екатеринбурге. На мероприятии она была одним из членов жюри.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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