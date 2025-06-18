Екатерина Мизулина решила неожиданно посетить Екатеринбург

Мизулина не называла причин поездки в Екатеринбург
После встреч с молодежью в Хабаровске и Владивостоке Екатерина Мизулина направляется в Екатеринбург. Об этом она сообщила в личном telegram-канале.
«Хабаровск, спасибо, я вас люблю! Полетела в Екатеринбург», — сообщила глава Лиги безопасного интернета. О причинах поездки Мизулина не сообщала.
Ранее Екатерина Мизулина приезжала в город на «Встречу выпускников КВН», которая проходила 14 июня в Екатеринбурге. На мероприятии она была одним из членов жюри.
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