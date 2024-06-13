Мизулина летит в Екатеринбург на «Встречу выпускников КВН»

13 июня 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Екатерина Мизулина будет оценивать выступления команд Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина с высокой долей вероятности будет сидеть в жюри на «Встрече выпускников КВН» в Екатеринбурге. Информацию, ранее появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник. Днем 13 июня Мизулина сообщила, что вылетает в Екатеринбург, но встречаться с молодежью не планирует. Ее помощник в разговоре с URA.RU заявил, что не знаком с планами Мизулиной. В пресс-службе КВН от каких-либо комментариев отказались. «Встреча выпускников КВН» пройдет в Екатеринбурге 14 июня. Ведущим вновь станет Валдис Пельш, который последние пару лет заменяет Александра Маслякова. Среди членов жюри ожидаются телеведущая Алла Михеева, участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков и дрессировщик Эдгар Запашный. Соревноваться в этом году будут «Сборная Пермского края» (Пермский край), «Русская дорога» (сборная АГПУ, город Армавир) и команда «Доктор Хаусс» (Могилев, Беларусь). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина с высокой долей вероятности будет сидеть в жюри на «Встрече выпускников КВН» в Екатеринбурге. Информацию, ранее появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник. Днем 13 июня Мизулина сообщила, что вылетает в Екатеринбург, но встречаться с молодежью не планирует. Ее помощник в разговоре с URA.RU заявил, что не знаком с планами Мизулиной. В пресс-службе КВН от каких-либо комментариев отказались. «Встреча выпускников КВН» пройдет в Екатеринбурге 14 июня. Ведущим вновь станет Валдис Пельш, который последние пару лет заменяет Александра Маслякова. Среди членов жюри ожидаются телеведущая Алла Михеева, участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков и дрессировщик Эдгар Запашный. Соревноваться в этом году будут «Сборная Пермского края» (Пермский край), «Русская дорога» (сборная АГПУ, город Армавир) и команда «Доктор Хаусс» (Могилев, Беларусь).