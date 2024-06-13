Мизулина летит в Екатеринбург на «Встречу выпускников КВН»

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Екатерина Мизулина на встрече с екатеринбургскими студентами. Екатеринбург, мизулина екатерина
Екатерина Мизулина будет оценивать выступления команд Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина с высокой долей вероятности будет сидеть в жюри на «Встрече выпускников КВН» в Екатеринбурге. Информацию, ранее появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник.

Днем 13 июня Мизулина сообщила, что вылетает в Екатеринбург, но встречаться с молодежью не планирует. Ее помощник в разговоре с URA.RU заявил, что не знаком с планами Мизулиной. В пресс-службе КВН от каких-либо комментариев отказались.

«Встреча выпускников КВН» пройдет в Екатеринбурге 14 июня. Ведущим вновь станет Валдис Пельш, который последние пару лет заменяет Александра Маслякова. Среди членов жюри ожидаются телеведущая Алла Михеева, участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков и дрессировщик Эдгар Запашный. Соревноваться в этом году будут «Сборная Пермского края» (Пермский край), «Русская дорога» (сборная АГПУ, город Армавир) и команда «Доктор Хаусс» (Могилев, Беларусь).

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина с высокой долей вероятности будет сидеть в жюри на «Встрече выпускников КВН» в Екатеринбурге. Информацию, ранее появившуюся в СМИ, URA.RU подтвердил источник. Днем 13 июня Мизулина сообщила, что вылетает в Екатеринбург, но встречаться с молодежью не планирует. Ее помощник в разговоре с URA.RU заявил, что не знаком с планами Мизулиной. В пресс-службе КВН от каких-либо комментариев отказались. «Встреча выпускников КВН» пройдет в Екатеринбурге 14 июня. Ведущим вновь станет Валдис Пельш, который последние пару лет заменяет Александра Маслякова. Среди членов жюри ожидаются телеведущая Алла Михеева, участник «Уральских пельменей» Андрей Рожков и дрессировщик Эдгар Запашный. Соревноваться в этом году будут «Сборная Пермского края» (Пермский край), «Русская дорога» (сборная АГПУ, город Армавир) и команда «Доктор Хаусс» (Могилев, Беларусь).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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