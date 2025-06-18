Правительство РФ поддержит угольщиков челябинского «Мечела»

Правительство России окажет поддержку угольщикам челябинского холдинга «Мечел». Компанию «Мечел-майнинг» власти включили в перечень из четырех предприятий, кому помогут.
«Правительство приняло решение об индивидуальной поддержке четырех угольных компаний. В их числе есть „Мечел-майнинг“ и „Воркутауголь“, — заявил ТАСС.
Компания зарегистрирована в Москве, однако шахты расположены в Кемеровской области. По итогам 2024 года, согласно СБИС, получила чистый убыток в сумме 26,1 млрд рублей. Показатель за год снизился на 292%. Годом ранее предприятие имело прибыль в размере 13,6 млрд рублей. Согласно данным баланса, компания сильно закредитована. Задолженность достигла 58,6% стоимости активов «Мечел-майнинга».
Ранее сообщалось, что помощь правительства придется возвращать. На что она будет потрачена, URA.RU поинтересовалось у пресс-службы «Мечела». Ответ будет опубликован при поступлении.
Челябинский холдинг испытывает значительные финансовые затруднения. Однако они свойственны и другим дивизионам холдинга. При этом угольное направление бизнеса группы стало одним из наиболее проблемных.
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