Экономист Гордеев: челябинский «Мечел» оказался в более тяжелой ситуации, чем другие угольщики

Челябинский экономист Гордеев: причины тяжелой ситуации «Мечела» определил долг
© Служба новостей «URA.RU»
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Угольный бизнес «Мечела» оказался в более тяжелой ситуации, чем у конкурентов
Угольный бизнес «Мечела» оказался в более тяжелой ситуации, чем у конкурентов Фото:

Челябинский экономист Сергей Гордеев оценил ситуацию с угольным дивизионом «Мечела» как более тяжелую, чем у его конкурентов. Как Гордеев рассказал URA.RU, на это влияет высокая задолженность холдинга, ограничивающая область принятия решений.

«Группе сложно перекредитоваться, поскольку накоплена существенная задолженность, и для банков это маркер. В своем сообщении холдинг сослался на скорректированную программу выпуска угля, однако снижение производства означает лишь сокращение переменной части затрат. Постоянные остались», — пояснил URA.RU Гордеев.

Экономист перечислил затраты, которые относятся к категории постоянных. Среди них есть траты на обслуживание кредитов, содержание объектов недвижимости и другие. Эти расходы быстро сократить не получится, кроме того, зачастую и невозможно, поскольку задействованы в производстве.

«При этом надо понимать, что кредиторы в банкротстве „Мечела“ не заинтересованы. Иначе не с кого будет взыскивать задолженность, и вопрос с выплатой кредитов повиснет в воздухе», — счел собеседник URA.RU.

Эксперт оценил вес факторов, которые привели к тяжелой ситуации в холдинге и его угольном дивизионе. Основное влияние, негативно сказавшееся на результатах работы, Гордеев приписал сложившейся рыночной конъюнктуре. Коллеги экономиста в разговорах с URA.RU отмечали, что угольщики в условиях загруженного Транссиба столкнулись с логистическими проблемами. Кроме того, спрос на уголь со стороны Китая снизился, а он является крупным потребителем российской продукции.

Накануне «Мечел» отчитался о снижении производства угля на 27%. Падение в первом квартале было вызвано корректировкой производственной программы. Снижение выпуска компания компания объяснила необходимостью сокращения издержек угледобывающих активов.

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Челябинский экономист Сергей Гордеев оценил ситуацию с угольным дивизионом «Мечела» как более тяжелую, чем у его конкурентов. Как Гордеев рассказал URA.RU, на это влияет высокая задолженность холдинга, ограничивающая область принятия решений. «Группе сложно перекредитоваться, поскольку накоплена существенная задолженность, и для банков это маркер. В своем сообщении холдинг сослался на скорректированную программу выпуска угля, однако снижение производства означает лишь сокращение переменной части затрат. Постоянные остались», — пояснил URA.RU Гордеев. Экономист перечислил затраты, которые относятся к категории постоянных. Среди них есть траты на обслуживание кредитов, содержание объектов недвижимости и другие. Эти расходы быстро сократить не получится, кроме того, зачастую и невозможно, поскольку задействованы в производстве. «При этом надо понимать, что кредиторы в банкротстве „Мечела“ не заинтересованы. Иначе не с кого будет взыскивать задолженность, и вопрос с выплатой кредитов повиснет в воздухе», — счел собеседник URA.RU. Эксперт оценил вес факторов, которые привели к тяжелой ситуации в холдинге и его угольном дивизионе. Основное влияние, негативно сказавшееся на результатах работы, Гордеев приписал сложившейся рыночной конъюнктуре. Коллеги экономиста в разговорах с URA.RU отмечали, что угольщики в условиях загруженного Транссиба столкнулись с логистическими проблемами. Кроме того, спрос на уголь со стороны Китая снизился, а он является крупным потребителем российской продукции. Накануне «Мечел» отчитался о снижении производства угля на 27%. Падение в первом квартале было вызвано корректировкой производственной программы. Снижение выпуска компания компания объяснила необходимостью сокращения издержек угледобывающих активов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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