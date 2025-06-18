В Екатеринбурге выросли зарплаты

Размер среднего уровня зарплат в Екатеринбурге в 2024 году составил более 100 тысяч рублей. Об этом в ходе доклада на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и по экономическому развитию заявил глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, сообщает корреспондент URA.RU.
«За 2024 год размер средней зарплаты по городу составил более 100 тысяч рублей. Это традиционно превысило общероссийские значения», — подчеркнул Прядеин.
Ранее на коллегии в мэрии глава департамента экономики выразил надежду, что к концу 2025 года средний уровень зарплат в Екатеринбурге составит 115 тысяч рублей. О необходимости обратить особое внимание на уровень дохода граждан не раз отмечал глава города Алексей Орлов.
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