18 июня 2025

В Екатеринбурге выросли зарплаты

Средняя зарплата в Екатеринбурге составила более 100 тысяч по итогам 2024 года
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В среднем в Екатеринбурге платят более 100 тысяч рублей
В среднем в Екатеринбурге платят более 100 тысяч рублей Фото:

Размер среднего уровня зарплат в Екатеринбурге в 2024 году составил более 100 тысяч рублей. Об этом в ходе доклада на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и по экономическому развитию заявил глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, сообщает корреспондент URA.RU.

«За 2024 год размер средней зарплаты по городу составил более 100 тысяч рублей. Это традиционно превысило общероссийские значения», — подчеркнул Прядеин.

Ранее на коллегии в мэрии глава департамента экономики выразил надежду, что к концу 2025 года средний уровень зарплат в Екатеринбурге составит 115 тысяч рублей. О необходимости обратить особое внимание на уровень дохода граждан не раз отмечал глава города Алексей Орлов.

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Размер среднего уровня зарплат в Екатеринбурге в 2024 году составил более 100 тысяч рублей. Об этом в ходе доклада на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и по экономическому развитию заявил глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, сообщает корреспондент URA.RU. «За 2024 год размер средней зарплаты по городу составил более 100 тысяч рублей. Это традиционно превысило общероссийские значения», — подчеркнул Прядеин. Ранее на коллегии в мэрии глава департамента экономики выразил надежду, что к концу 2025 года средний уровень зарплат в Екатеринбурге составит 115 тысяч рублей. О необходимости обратить особое внимание на уровень дохода граждан не раз отмечал глава города Алексей Орлов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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