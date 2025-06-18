В ХМАО в лесу потерялся грибник

В Нижневартовском районе в лесу пропал человек. Спасатели и полиция обследовали почти 500 тысяч квадратных метров массива, поиск не увенчался успехом.
«В лесу в районе 105-го километра трассы „Нижневартовск — Радужный“ пропал человек. Поиск результатов пока не дал», — следует из сообщения «Центроспас-Югория». За время проведения поисковых работ спасатели и полиция прочесали лесной массив площадью около 500 тысяч квадратных метров.
Как уточнили в ведомстве, спасатели задействовали специальную технику для обследования труднодоступных участков леса. Поисковые мероприятия продолжаются.
Ране URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) вечером 12 июня пропал 21-летний мужчина. Как сообщается в окружном Управлении МЧС, он зашел в воду и не вернулся.
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