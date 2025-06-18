18 июня 2025

В ХМАО в лесу потерялся грибник

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО в лесу разыскивают пропавшего грибника
В ХМАО в лесу разыскивают пропавшего грибника Фото:

В Нижневартовском районе в лесу пропал человек. Спасатели и полиция обследовали почти 500 тысяч квадратных метров массива, поиск не увенчался успехом.

«В лесу в районе 105-го километра трассы „Нижневартовск — Радужный“ пропал человек. Поиск результатов пока не дал», — следует из сообщения «Центроспас-Югория». За время проведения поисковых работ спасатели и полиция прочесали лесной массив площадью  около 500 тысяч квадратных метров.

Как уточнили в ведомстве, спасатели задействовали специальную технику для обследования труднодоступных участков леса. Поисковые мероприятия продолжаются.

Ране URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) вечером 12 июня пропал 21-летний мужчина. Как сообщается в окружном Управлении МЧС, он зашел в воду и не вернулся. 

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В Нижневартовском районе в лесу пропал человек. Спасатели и полиция обследовали почти 500 тысяч квадратных метров массива, поиск не увенчался успехом. «В лесу в районе 105-го километра трассы „Нижневартовск — Радужный“ пропал человек. Поиск результатов пока не дал», — следует из сообщения «Центроспас-Югория». За время проведения поисковых работ спасатели и полиция прочесали лесной массив площадью  около 500 тысяч квадратных метров. Как уточнили в ведомстве, спасатели задействовали специальную технику для обследования труднодоступных участков леса. Поисковые мероприятия продолжаются. Ране URA.RU сообщало, что в Пыть-Яхе (ХМАО) вечером 12 июня пропал 21-летний мужчина. Как сообщается в окружном Управлении МЧС, он зашел в воду и не вернулся. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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