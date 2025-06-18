Перекрытие продлится 21 день
Проезд по улице парковой в Тюмени перекроют с 23 июня по 14 июля.ю Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.
"С 23 июня по 14 июля планируется прекращение движения транспортных средств на улице Парковой в районе перекрестка с Магнитогорской. Причина — работы по строительству тепломагистрали", — сообщили в мэрии.
Объехать перекрытие можно по улицам Магнитогорской, Амурской и Новой. Ранее URA.RU писало, что в городе на пять дней закроют проезд на перекрестке Герцена и Грибоедова.
Перекрытие продлится 21 день
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