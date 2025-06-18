18 июня 2025

В Тюмени на три недели перекроют дорогу. Схема

В Тюмени на три недели закроют проезд по улице Парковой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Перекрытие продлится 21 день
Перекрытие продлится 21 день Фото:

Проезд по улице парковой в Тюмени перекроют с 23 июня по 14 июля.ю Об этом URA.RU рассказали в городской администрации.

"С 23 июня по 14 июля планируется прекращение движения транспортных средств на улице Парковой в районе перекрестка с Магнитогорской. Причина — работы по строительству тепломагистрали", — сообщили в мэрии.

Объехать перекрытие можно по улицам Магнитогорской, Амурской и Новой. Ранее URA.RU писало, что в городе на пять дней закроют проезд на перекрестке Герцена и Грибоедова.

Перекрытие продлится 21 день
Перекрытие продлится 21 день
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Проезд по улице парковой в Тюмени перекроют с 23 июня по 14 июля.ю Об этом URA.RU рассказали в городской администрации. "С 23 июня по 14 июля планируется прекращение движения транспортных средств на улице Парковой в районе перекрестка с Магнитогорской. Причина — работы по строительству тепломагистрали", — сообщили в мэрии. Объехать перекрытие можно по улицам Магнитогорской, Амурской и Новой. Ранее URA.RU писало, что в городе на пять дней закроют проезд на перекрестке Герцена и Грибоедова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...