18 июня 2025

В Челябинске на 82 новых поста видеонаблюдения потратят 111 млн рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые камеры подключат к региональному программному комплексу
Новые камеры подключат к региональному программному комплексу Фото:

Управление муниципальных закупок администрации Челябинска объявило конкурс для поиска подрядчика, который продолжит развитие в мегаполисе автоматизированной системы видеонаблюдения. Победителю предстоит смонтировать 69 новых постов и усовершенствовать еще 13. Конкурсная документация опубликована сегодня на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

«Назначение системы — обеспечение общественной безопасности, антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, профилактики, пресечения, расследования преступлений… на территории Челябинского городского округа. Видеоматериалы, полученные с помощью систем фото- и видеофиксации, будут использоваться в деятельности правоохранительных органов, МКУ „Единой дежурно-диспетчерской службы — 112 города Челябинска“. Это повысит раскрываемость преступлений и значительно сократит времени получения информации за счет использования перспективных информационных технологий», — говорится в документации к аукциону.

Новые системы видеонаблюдения появятся на проспектах Ленина, Победы, на улицах Воровского, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Чичерина, Бейвеля, Гагарина, Черкасской, 250-летия Челябинска, у входов в ЦПКиО, парк Гагарина со стороны плотины и стадиона Елесиной, у входов в парк Курчатов, парк Северозападный, в парк Тищенко, Сквер Победы и на автокольце возле аэропорта. Также предполагается дооснастить посты видеонаблюдения на Кировке, на площади Революции, на нескольких перекрестках проспекта Ленина, на пешеходном мосту у железнодорожного вокзала и другие.

Начальная цена предлагаемого контракта — 111,3 млн рублей. Стоимость каждого из новых постов — от одного до 2,5 млн рублей. Заявки принимаются до 4 июля 2025 года. После определения победителя работы должны быть выполнены не позднее 30 ноября 2025 года. Ранее в Челябинске подвели итоги торгов на 2,7 миллиарда рублей для выбора подрядчиков содержания улично-дорожной сети.

Конкурс объявлен 18 июня 2025
Конкурс объявлен 18 июня 2025
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Управление муниципальных закупок администрации Челябинска объявило конкурс для поиска подрядчика, который продолжит развитие в мегаполисе автоматизированной системы видеонаблюдения. Победителю предстоит смонтировать 69 новых постов и усовершенствовать еще 13. Конкурсная документация опубликована сегодня на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок. «Назначение системы — обеспечение общественной безопасности, антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, профилактики, пресечения, расследования преступлений… на территории Челябинского городского округа. Видеоматериалы, полученные с помощью систем фото- и видеофиксации, будут использоваться в деятельности правоохранительных органов, МКУ „Единой дежурно-диспетчерской службы — 112 города Челябинска“. Это повысит раскрываемость преступлений и значительно сократит времени получения информации за счет использования перспективных информационных технологий», — говорится в документации к аукциону. Новые системы видеонаблюдения появятся на проспектах Ленина, Победы, на улицах Воровского, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев, Чичерина, Бейвеля, Гагарина, Черкасской, 250-летия Челябинска, у входов в ЦПКиО, парк Гагарина со стороны плотины и стадиона Елесиной, у входов в парк Курчатов, парк Северозападный, в парк Тищенко, Сквер Победы и на автокольце возле аэропорта. Также предполагается дооснастить посты видеонаблюдения на Кировке, на площади Революции, на нескольких перекрестках проспекта Ленина, на пешеходном мосту у железнодорожного вокзала и другие. Начальная цена предлагаемого контракта — 111,3 млн рублей. Стоимость каждого из новых постов — от одного до 2,5 млн рублей. Заявки принимаются до 4 июля 2025 года. После определения победителя работы должны быть выполнены не позднее 30 ноября 2025 года. Ранее в Челябинске подвели итоги торгов на 2,7 миллиарда рублей для выбора подрядчиков содержания улично-дорожной сети.
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© Служба новостей «URA.RU»
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