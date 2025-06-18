Девочка из Челябинской области, убийство которой заказала мать, снялась в шоу

Девочка Оксана из Кизильского района Челябинской области, убийство которой в мае заказала собственная мать, снялась в шоу «За гранью» на федеральном телеканале. Дочь не хочет обсуждать произошедшее и сильно скучает по маме, сообщила она в эфире программы.
«Не очень хочется обсуждать произошедшее. Сильно скучаю по маме. Люблю ее очень и хочу, чтобы мама вернулась», — сообщила Оксана в эфире программы на телеканале НТВ.
Несостоявшийся киллер Андрей оговорил Светлану, уверяет ее мать Алсу. Светлана не могла заказать убийство собственной дочери. Но Андрей, который уже отсидел несколько сроков, от своих слов не отказался и согласился пройти детектор лжи.
Андрей и Светлана познакомились вечером в магазине, рассказал он в эфире программы. Женщина попросила его за деньги помочь по хозяйству и пригласила во двор, чтобы показать, какую работу нужно сделать. Там же она и предложила Андрею убить 12-летнюю дочь и получить за это 100 тысяч рублей. «Она мне так и сказала: „Убей ее“», — сообщил киллер. Этот разговор слышала и сама жертва, о чем она сообщала ранее следователям. Но сейчас уже от этих слов отказывается.
Андрей забрал Оксану и сообщил обо всем в полицию. Детектор показал, что по основным событиям он говорил правду. И в целом в ситуации поступил честно и порядочно, отметил полиграфолог Олег Барышев.
Светлана, которая заказала убийство 12-летней дочери, сейчас находится в СИЗО. По делу она может получить реальный срок, отметили эксперты. Но, скорее всего, ей дадут отсрочку, так как она многодетная мать. Родственники Светланы уверяют, что, если бы не бабушка Алсу, детей давно уже не было бы в живых.
Резонансная история произошла в Челябинской области в конце мая. Мать пятерых детей, одна из которых недееспособная, заказала убийство своей дочери. Знакомого-рецидивиста она просила утопить девочку в реке за 100 тысяч рублей. Причиной стало плохое поведение ребенка.
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