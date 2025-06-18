Власти успокоили свердловчан, боящихся остаться без связи

В Свердловской области ограничений в работе средств мобильной связи не отмечается. С таким заявлением выступила региональная антитеррористическая комиссия в своем telegram-канале «Антитеррор Урал», комментируя жалобы свердловчан на плохую связь.
«Мобильная и интернет-связь функционируют в штатном режиме. Все сообщения о текущих блокировках или ограничениях не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.
Ранее в нескольких российских регионах ввели ограничения на работу мобильной связи, чтобы защититься от возможных атак беспилотников. В частности, ее глушат в некоторых районах Челябинской области — об этом заявили сами власти. С 11 числа на сбои в работе интернета жаловались свердловчане, представители мобильных операторов заявили URA.RU, что проблемы возникли по независящим от них причинам.
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