18 июня 2025

Власти успокоили свердловчан, боящихся остаться без связи

© Служба новостей «URA.RU»
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Проблем со связью возникнуть не должно, говорят власти
Проблем со связью возникнуть не должно, говорят власти Фото:

В Свердловской области ограничений в работе средств мобильной связи не отмечается. С таким заявлением выступила региональная антитеррористическая комиссия в своем telegram-канале «Антитеррор Урал», комментируя жалобы свердловчан на плохую связь. 

«Мобильная и интернет-связь функционируют в штатном режиме. Все сообщения о текущих блокировках или ограничениях не соответствуют действительности», — говорится в сообщении.

Ранее в нескольких российских регионах ввели ограничения на работу мобильной связи, чтобы защититься от возможных атак беспилотников. В частности, ее глушат в некоторых районах Челябинской области — об этом заявили сами власти. С 11 числа на сбои в работе интернета жаловались свердловчане, представители мобильных операторов заявили URA.RU, что проблемы возникли по независящим от них причинам.

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В Свердловской области ограничений в работе средств мобильной связи не отмечается. С таким заявлением выступила региональная антитеррористическая комиссия в своем telegram-канале «Антитеррор Урал», комментируя жалобы свердловчан на плохую связь.  «Мобильная и интернет-связь функционируют в штатном режиме. Все сообщения о текущих блокировках или ограничениях не соответствуют действительности», — говорится в сообщении. Ранее в нескольких российских регионах ввели ограничения на работу мобильной связи, чтобы защититься от возможных атак беспилотников. В частности, ее глушат в некоторых районах Челябинской области — об этом заявили сами власти. С 11 числа на сбои в работе интернета жаловались свердловчане, представители мобильных операторов заявили URA.RU, что проблемы возникли по независящим от них причинам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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