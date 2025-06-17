«Идут переговоры»: в Свердловской области хотят ограничить мобильную связь для защиты от дронов

В Свердловской области хотят ограничить мобильную связь для защиты от дронов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Стратегию, что делать с мобильной связью, сейчас обсуждают
Стратегию, что делать с мобильной связью, сейчас обсуждают Фото:

В Свердловской области могут ограничить мобильную связь, страхуясь от возможных атак беспилотников. По данным URA.RU, вопрос сейчас обсуждают на уровне руководства региона. Ранее с предупреждением о возможных ограничениях трафика или временных отключениях мобильного интернета выступили власти соседней Челябинской области — «в связи с необходимостью обеспечения мер безопасности в отдельных районах».

«Идут переговоры с силовиками», — поделился первый источник. «Окончательное решение пока не принято», — добавил второй. В департаменте информполитики региона в ответ на запрос URA.RU заявили, что «указанный вопрос находится вне компетенции правительства региона».

О массовых перебоях в работе мобильной связи свердловчане сообщают с 11 июня, когда начались праздничные мероприятия в честь Дня России. «Если скроллишь новости, то в какой-то момент мессенджеры пытаются установить соединение. Особенно это заметно на улице Репина — неподалеку от мечети, также встречаются проблемы и на Малышева. Так как выходить в Сеть по работе мне нужно постоянно, то данная ситуация для меня актуальна — я не могу сбросить фотографии, не могу написать сообщение. У меня два оператора — МТС и „Мотив“», — поделился читатель URA.RU.

Представители мобильных операторов Т2, «Мотив» и «Мегафон» заявили корреспонденту, что проблемы со связью возникли по независящим от них причинам. «Это никак не связано с работоспособностью наших сетей. По возможности, мы рекомендуем подключиться к интернету по Wi-Fi на период ограничений. Голосовая связь и обмен SMS в сети T2 работают в штатном режиме», — сказали в пресс-службе Т2. В «Мотиве» отметили, что проблемы наблюдались лишь с 12 по 15 июня. В МТС на запрос корреспондента на момент публикации не ответили.

Особенно остро жители Екатеринбурга прочувствовали ограничения на День Победы, 9 мая. Интернет в центре не работал совсем, у горожан даже не было возможности оплатить покупки через терминал.

Перебои в работе с мобильной связью наблюдаются в нескольких регионах. Ограничения на использование интернета связаны с участившимися атаками беспилотников. Заглушая связь, силовики надеются повысить эффективность противодействию угрозам и усложнить координацию тех, кто готовит атаки.

В Свердловской области атак беспилотников не было, но 1 июня их впервые зафиксировали в Иркутской и Мурманской областях. Дроны запускались с грузовиков, а сами дроны собирались на складе в Челябинске.

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В Свердловской области могут ограничить мобильную связь, страхуясь от возможных атак беспилотников. По данным URA.RU, вопрос сейчас обсуждают на уровне руководства региона. Ранее с предупреждением о возможных ограничениях трафика или временных отключениях мобильного интернета выступили власти соседней Челябинской области — «в связи с необходимостью обеспечения мер безопасности в отдельных районах». «Идут переговоры с силовиками», — поделился первый источник. «Окончательное решение пока не принято», — добавил второй. В департаменте информполитики региона в ответ на запрос URA.RU заявили, что «указанный вопрос находится вне компетенции правительства региона». О массовых перебоях в работе мобильной связи свердловчане сообщают с 11 июня, когда начались праздничные мероприятия в честь Дня России. «Если скроллишь новости, то в какой-то момент мессенджеры пытаются установить соединение. Особенно это заметно на улице Репина — неподалеку от мечети, также встречаются проблемы и на Малышева. Так как выходить в Сеть по работе мне нужно постоянно, то данная ситуация для меня актуальна — я не могу сбросить фотографии, не могу написать сообщение. У меня два оператора — МТС и „Мотив“», — поделился читатель URA.RU. Представители мобильных операторов Т2, «Мотив» и «Мегафон» заявили корреспонденту, что проблемы со связью возникли по независящим от них причинам. «Это никак не связано с работоспособностью наших сетей. По возможности, мы рекомендуем подключиться к интернету по Wi-Fi на период ограничений. Голосовая связь и обмен SMS в сети T2 работают в штатном режиме», — сказали в пресс-службе Т2. В «Мотиве» отметили, что проблемы наблюдались лишь с 12 по 15 июня. В МТС на запрос корреспондента на момент публикации не ответили. Особенно остро жители Екатеринбурга прочувствовали ограничения на День Победы, 9 мая. Интернет в центре не работал совсем, у горожан даже не было возможности оплатить покупки через терминал. Перебои в работе с мобильной связью наблюдаются в нескольких регионах. Ограничения на использование интернета связаны с участившимися атаками беспилотников. Заглушая связь, силовики надеются повысить эффективность противодействию угрозам и усложнить координацию тех, кто готовит атаки. В Свердловской области атак беспилотников не было, но 1 июня их впервые зафиксировали в Иркутской и Мурманской областях. Дроны запускались с грузовиков, а сами дроны собирались на складе в Челябинске.
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© Служба новостей «URA.RU»
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