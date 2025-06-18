18 июня 2025

В Екатеринбурге стало больше жителей, помогли мигранты

Численность населения Екатеринбурга выросла на 20 тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбург много переехало людей из других городов страны
В Екатеринбург много переехало людей из других городов страны Фото:

Население города Екатеринбурга в 2024 году выросло на 20 тысяч человек. Произошло это за счет мигрантов. Об этом в ходе доклада на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и по экономическому развитию заявил глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, сообщает корреспондент URA.RU.

«Количество жителей увеличилось более, чем на 20 тысяч. По итогам отчетного года [2024] численность постоянного населения Екатеринбурга составила 1,592 миллиона человек», — подчеркнул Прядеин. 

Добавив корреспонденту URA.RU, что миграция была в 2024 году не только из-за рубежа. «У нас с вами 1040 — получилась естественная убыль. Население у нас выросло за счет того, что приехала миграция. Миграция у нас большей частью межрегиональная, то есть внутри России, и отчасти зарубежная», — объяснил он. 

Ранее на заседании комиссии гордумы по соцзащите Прядеин отметил, что в 2024 году, по сравнению с 2023-м, увеличилось на 2,3% число умерших. Ушло из жизни 16800 человек. И сократилась на 2,7% рождаемость — на 15700 человек. 

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Население города Екатеринбурга в 2024 году выросло на 20 тысяч человек. Произошло это за счет мигрантов. Об этом в ходе доклада на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и по экономическому развитию заявил глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, сообщает корреспондент URA.RU. «Количество жителей увеличилось более, чем на 20 тысяч. По итогам отчетного года [2024] численность постоянного населения Екатеринбурга составила 1,592 миллиона человек», — подчеркнул Прядеин.  Добавив корреспонденту URA.RU, что миграция была в 2024 году не только из-за рубежа. «У нас с вами 1040 — получилась естественная убыль. Население у нас выросло за счет того, что приехала миграция. Миграция у нас большей частью межрегиональная, то есть внутри России, и отчасти зарубежная», — объяснил он.  Ранее на заседании комиссии гордумы по соцзащите Прядеин отметил, что в 2024 году, по сравнению с 2023-м, увеличилось на 2,3% число умерших. Ушло из жизни 16800 человек. И сократилась на 2,7% рождаемость — на 15700 человек. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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