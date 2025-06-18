В Екатеринбурге стало больше жителей, помогли мигранты

Население города Екатеринбурга в 2024 году выросло на 20 тысяч человек. Произошло это за счет мигрантов. Об этом в ходе доклада на совместном заседании комиссий гордумы по бюджету и по экономическому развитию заявил глава департамента экономики мэрии Алексей Прядеин, сообщает корреспондент URA.RU.
«Количество жителей увеличилось более, чем на 20 тысяч. По итогам отчетного года [2024] численность постоянного населения Екатеринбурга составила 1,592 миллиона человек», — подчеркнул Прядеин.
Добавив корреспонденту URA.RU, что миграция была в 2024 году не только из-за рубежа. «У нас с вами 1040 — получилась естественная убыль. Население у нас выросло за счет того, что приехала миграция. Миграция у нас большей частью межрегиональная, то есть внутри России, и отчасти зарубежная», — объяснил он.
Ранее на заседании комиссии гордумы по соцзащите Прядеин отметил, что в 2024 году, по сравнению с 2023-м, увеличилось на 2,3% число умерших. Ушло из жизни 16800 человек. И сократилась на 2,7% рождаемость — на 15700 человек.
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