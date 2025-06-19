Вылет второго самолета из Челябинска в Шарм-эль-Шейх задержан уже на 15 часов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пассажиры уже несколько часов не могут улететь на отдых в Египет
Пассажиры уже несколько часов не могут улететь на отдых в Египет Фото:

В аэропорту Челябинска уже на 15-ть часов задерживается вылет еще одного рейса в Шарм-эль-Шейх египетской авиакомпании Алмазриа эйрлайнс. Информация указана в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Сегодня утром аналогичный рейс улетел с задержкой в сутки. 

«Рейс LMU 698 Челябинск — Шамр-эль-Шейх [должен вылететь] по расписанию в 04:00. Расчетное — 19:00», — говорится в данных онлайн табло аэропорта. Ранее планировалось, что рейс вылетит в 09:30, далее он был перенесен на 15:00 и 17:00. 

Аналогичная ситуация произошла накануне. Рейс LMU 698 Челябинск-Шарм-эль-Шейх должен был вылететь 18 июня в 01:20, а улетел только 19 июня в 01:00. Уральская транспортная прокуратура сообщила о технической причине задержки. Пассажиры предположили, что инцидент связан с напряженной обстановкой между Израилем и Ираном. Люди всю ночь провели в зале ожидания в аэропорту Челябинска, только в обед их разместили в гостинице. Там вылета ждали 106 человек, в том числе 26 детей.

Пассажиры уже 17-ть часов ждут вылета самолета
Пассажиры уже 17-ть часов ждут вылета самолета
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Челябинска уже на 15-ть часов задерживается вылет еще одного рейса в Шарм-эль-Шейх египетской авиакомпании Алмазриа эйрлайнс. Информация указана в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Сегодня утром аналогичный рейс улетел с задержкой в сутки.  «Рейс LMU 698 Челябинск — Шамр-эль-Шейх [должен вылететь] по расписанию в 04:00. Расчетное — 19:00», — говорится в данных онлайн табло аэропорта. Ранее планировалось, что рейс вылетит в 09:30, далее он был перенесен на 15:00 и 17:00.  Аналогичная ситуация произошла накануне. Рейс LMU 698 Челябинск-Шарм-эль-Шейх должен был вылететь 18 июня в 01:20, а улетел только 19 июня в 01:00. Уральская транспортная прокуратура сообщила о технической причине задержки. Пассажиры предположили, что инцидент связан с напряженной обстановкой между Израилем и Ираном. Люди всю ночь провели в зале ожидания в аэропорту Челябинска, только в обед их разместили в гостинице. Там вылета ждали 106 человек, в том числе 26 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...