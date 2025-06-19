В аэропорту Челябинска уже на 15-ть часов задерживается вылет еще одного рейса в Шарм-эль-Шейх египетской авиакомпании Алмазриа эйрлайнс. Информация указана в данных онлайн-табло аэропорта имени Игоря Курчатова. Сегодня утром аналогичный рейс улетел с задержкой в сутки.
«Рейс LMU 698 Челябинск — Шамр-эль-Шейх [должен вылететь] по расписанию в 04:00. Расчетное — 19:00», — говорится в данных онлайн табло аэропорта. Ранее планировалось, что рейс вылетит в 09:30, далее он был перенесен на 15:00 и 17:00.
Аналогичная ситуация произошла накануне. Рейс LMU 698 Челябинск-Шарм-эль-Шейх должен был вылететь 18 июня в 01:20, а улетел только 19 июня в 01:00. Уральская транспортная прокуратура сообщила о технической причине задержки. Пассажиры предположили, что инцидент связан с напряженной обстановкой между Израилем и Ираном. Люди всю ночь провели в зале ожидания в аэропорту Челябинска, только в обед их разместили в гостинице. Там вылета ждали 106 человек, в том числе 26 детей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!