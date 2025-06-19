Чиновник из ХМАО согласился пройти полиграф и ответить на вопросы про коррупцию

Глава внупола мэрии Урая Роман Хусаинов пообещал пройти полиграф и ответить на вопросы о взятках. К этому его подвигнул депутат Леонард Насибуллин во заседании думской комиссии, который предложил проверять всех чиновников мэрии на детекторе лжи ради борьбы с коррупцией. Трансляция заседания опубликована на сайте мэрии.
«Я не специалист, но могу сказать, что это процедура исключительно добровольная. Ну а в плане реализации этого процесса, у нас в Урае и нет полиграфов. Они есть только в Ханты?Мансийске, ближайшие. Тем не менее, если организуете, давайте я первый схожу. Проблем нет. Мне бояться абсолютно нечего», — заявил Хусаинов.
В разговоре с URA.RU Насибуллин заявил, что намерен организовать поездку и задать чиновнику неудобные вопросы о коррупции. «Для этого мы специально съездим в Ханты-Мансийск, где есть фирмы, оказывающие услуги по прохождению полиграфа. Я намерен спросить у Хусаинова брал ли он когда-нибудь взятки и использовал ли служебное положение в личных целях», — прокомментировал Насибуллин.
Ранее URA.RU писало, что в Урае арестовали экс-чиновницу, обвиняемую в присвоении полумиллиона рублей. Наталью Емшанову, ставшую фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных денег, арестовали на два месяца.
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