19 июня 2025

Чиновник из ХМАО согласился пройти полиграф и ответить на вопросы про коррупцию

Чиновник из ХМАО публично согласился пройти тест на детекторе лжи
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновник из ХМАО согласился пройти тест на детекторе лжи
Чиновник из ХМАО согласился пройти тест на детекторе лжи Фото:

Глава внупола мэрии Урая Роман Хусаинов пообещал пройти полиграф и ответить на вопросы о взятках. К этому его подвигнул депутат Леонард Насибуллин во заседании думской комиссии, который предложил проверять всех чиновников мэрии на детекторе лжи ради борьбы с коррупцией. Трансляция заседания опубликована на сайте мэрии.

«Я не специалист, но могу сказать, что это процедура исключительно добровольная. Ну а в плане реализации этого процесса, у нас в Урае и нет полиграфов. Они есть только в Ханты?Мансийске, ближайшие. Тем не менее, если организуете, давайте я первый схожу. Проблем нет. Мне бояться абсолютно нечего», — заявил Хусаинов.

В разговоре с URA.RU Насибуллин заявил, что намерен организовать поездку и задать чиновнику неудобные вопросы о коррупции. «Для этого мы специально съездим в Ханты-Мансийск, где есть фирмы, оказывающие услуги по прохождению полиграфа. Я намерен спросить у Хусаинова брал ли он когда-нибудь взятки и использовал ли служебное положение в личных целях», — прокомментировал Насибуллин.

Ранее URA.RU писало, что в Урае арестовали экс-чиновницу, обвиняемую в присвоении полумиллиона рублей. Наталью Емшанову, ставшую фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных денег, арестовали на два месяца.

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Глава внупола мэрии Урая Роман Хусаинов пообещал пройти полиграф и ответить на вопросы о взятках. К этому его подвигнул депутат Леонард Насибуллин во заседании думской комиссии, который предложил проверять всех чиновников мэрии на детекторе лжи ради борьбы с коррупцией. Трансляция заседания опубликована на сайте мэрии. «Я не специалист, но могу сказать, что это процедура исключительно добровольная. Ну а в плане реализации этого процесса, у нас в Урае и нет полиграфов. Они есть только в Ханты?Мансийске, ближайшие. Тем не менее, если организуете, давайте я первый схожу. Проблем нет. Мне бояться абсолютно нечего», — заявил Хусаинов. В разговоре с URA.RU Насибуллин заявил, что намерен организовать поездку и задать чиновнику неудобные вопросы о коррупции. «Для этого мы специально съездим в Ханты-Мансийск, где есть фирмы, оказывающие услуги по прохождению полиграфа. Я намерен спросить у Хусаинова брал ли он когда-нибудь взятки и использовал ли служебное положение в личных целях», — прокомментировал Насибуллин. Ранее URA.RU писало, что в Урае арестовали экс-чиновницу, обвиняемую в присвоении полумиллиона рублей. Наталью Емшанову, ставшую фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных денег, арестовали на два месяца.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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