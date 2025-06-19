Военный из Челябинска совершил госизмену и пытался вступить в ВСУ

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Подозреваемого в измене этапируют в Москву
Подозреваемого в измене этапируют в Москву Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Бывший российский военнослужащий из Челябинска арестован за передачу секретных данных украинской армии и попытку перейти на сторону противника в запрещенный в РФ «Легион „Свобода России“*, который является одним из подразделений ВСУ.

«23-летний ефрейтор-контрактник из Челябинска планировал вступить в запрещенный в РФ „Легион „Свобода России“*. Он был задержан при попытке пересечь границу“, — пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. 

По данным следствия, военный продавал стратегически важную информацию украинской стороне, после чего заказал военную форму через маркетплейс и подал заявку на вступление в террористическую организацию. Под видом увольнения он направился к границе, но был остановлен правоохранителями.

Фигуранту вменяют несколько статей УК РФ, включая госизмену, дезертирство, отмывание денег и попытку участия в деятельности террористической организации. Суд продлил ему арест до 10 сентября, а в случае признания вины ему грозит вплоть до пожизненного заключения. В ближайшее время его этапируют в Москву, где дело рассмотрят в закрытом режиме.

*Признан террористической организацией и запрещен в РФ.

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Бывший российский военнослужащий из Челябинска арестован за передачу секретных данных украинской армии и попытку перейти на сторону противника в запрещенный в РФ «Легион „Свобода России“*, который является одним из подразделений ВСУ. «23-летний ефрейтор-контрактник из Челябинска планировал вступить в запрещенный в РФ „Легион „Свобода России“*. Он был задержан при попытке пересечь границу“, — пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела.  По данным следствия, военный продавал стратегически важную информацию украинской стороне, после чего заказал военную форму через маркетплейс и подал заявку на вступление в террористическую организацию. Под видом увольнения он направился к границе, но был остановлен правоохранителями. Фигуранту вменяют несколько статей УК РФ, включая госизмену, дезертирство, отмывание денег и попытку участия в деятельности террористической организации. Суд продлил ему арест до 10 сентября, а в случае признания вины ему грозит вплоть до пожизненного заключения. В ближайшее время его этапируют в Москву, где дело рассмотрят в закрытом режиме. *Признан террористической организацией и запрещен в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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