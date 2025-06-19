На Свердловскую область обрушатся проливные дожди с грозами

В Свердловской области ожидаются проливные дожди и грозы вместе с резкими порывами ветра. Об этом сообщает «Уральский гидрометцентр».
«20 июня на севере будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На юге региона ожидаются сильные и очень сильные дожди, местами возможны продолжительные ливни и грозы», — говорится в сообщении синоптиков и telegram-канале гидрометцентра. Ночью температура может опуститься до +6, днем будет от +18 до +23 градусов.
На следующий день, 21 июня, в Екатеринбурге ожидается умеренный дождь, а ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов. Днем воздух прогреется до +20. В течение суток порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. На севере области осадки будут менее интенсивными, преимущественно без дождей ночью и с небольшими осадками днем, возможна гроза.
На юге региона 22 июня вновь ожидаются дожди, местами они будут сильными. В Екатеринбурге днем возможен сильный дождь и температура до +20 градусов. Ветер также будет с порывами 14 метров в секунду.
Ранее спасатели объявляли экстренное предупреждение из-за ливней и грозы в Свердловской области 20 июня. Жителей призвали быть бдительными.
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