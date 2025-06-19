19 июня 2025

На Свердловскую область обрушатся проливные дожди с грозами

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге ожидается гроза 20 июня
В Екатеринбурге ожидается гроза 20 июня Фото:

В Свердловской области ожидаются проливные дожди и грозы вместе с резкими порывами ветра. Об этом сообщает «Уральский гидрометцентр».

«20 июня на севере будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На юге региона ожидаются сильные и очень сильные дожди, местами возможны продолжительные ливни и грозы», — говорится в сообщении синоптиков и telegram-канале гидрометцентра. Ночью температура может опуститься до +6, днем будет от +18 до +23 градусов.

На следующий день, 21 июня, в Екатеринбурге ожидается умеренный дождь, а ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов. Днем воздух прогреется до +20. В течение суток порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. На севере области осадки будут менее интенсивными, преимущественно без дождей ночью и с небольшими осадками днем, возможна гроза.

На юге региона 22 июня вновь ожидаются дожди, местами они будут сильными. В Екатеринбурге днем возможен сильный дождь и температура до +20 градусов. Ветер также будет с порывами 14 метров в секунду.

Ранее спасатели объявляли экстренное предупреждение из-за ливней и грозы в Свердловской области 20 июня. Жителей призвали быть бдительными.

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В Свердловской области ожидаются проливные дожди и грозы вместе с резкими порывами ветра. Об этом сообщает «Уральский гидрометцентр». «20 июня на севере будет переменная облачность, преимущественно без осадков. На юге региона ожидаются сильные и очень сильные дожди, местами возможны продолжительные ливни и грозы», — говорится в сообщении синоптиков и telegram-канале гидрометцентра. Ночью температура может опуститься до +6, днем будет от +18 до +23 градусов. На следующий день, 21 июня, в Екатеринбурге ожидается умеренный дождь, а ночью столбики термометров опустятся до +13 градусов. Днем воздух прогреется до +20. В течение суток порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду. На севере области осадки будут менее интенсивными, преимущественно без дождей ночью и с небольшими осадками днем, возможна гроза. На юге региона 22 июня вновь ожидаются дожди, местами они будут сильными. В Екатеринбурге днем возможен сильный дождь и температура до +20 градусов. Ветер также будет с порывами 14 метров в секунду. Ранее спасатели объявляли экстренное предупреждение из-за ливней и грозы в Свердловской области 20 июня. Жителей призвали быть бдительными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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