19 июня 2025

Суд продлил арест подросткам, готовившим теракт в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Подростков задержали в начале января
Подростков задержали в начале января Фото:
новость из сюжета
Сотрудники ФСБ поймали подростков, готовивших теракт в Екатеринбурге

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест троим несовершеннолетним студентам, обвиняемых в подготовке теракта. Кирилл М., Игорь К. и Валентин С. (имена изменены) пробудут в СИЗО как минимум до 10 октября, рассказали в объединенной пресс-службе судов.

«Постановлениями суда мера пресечения продлена до 10.10.2025 включительно. Судебные акты в законную силу не вступили», — пояснили в инстанции.

Подростков задержали вечером 3 января на Эльмаше. Им вменяют ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также ч. 2 ст. 223.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Кирилл также признался в поджоге полицейской машины в ночь на 22 декабря. Остальные детали дела и биография арестованных — в отдельном материале.

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Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест троим несовершеннолетним студентам, обвиняемых в подготовке теракта. Кирилл М., Игорь К. и Валентин С. (имена изменены) пробудут в СИЗО как минимум до 10 октября, рассказали в объединенной пресс-службе судов. «Постановлениями суда мера пресечения продлена до 10.10.2025 включительно. Судебные акты в законную силу не вступили», — пояснили в инстанции. Подростков задержали вечером 3 января на Эльмаше. Им вменяют ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также ч. 2 ст. 223.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Кирилл также признался в поджоге полицейской машины в ночь на 22 декабря. Остальные детали дела и биография арестованных — в отдельном материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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