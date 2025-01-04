«Дом сложился бы пополам»: что известно о студентах, готовивших теракт в Екатеринбурге. Фото, видео

Задержанных ФСБ подростков отправили под стражу в Екатеринбурге

05 января 2025 в 17:31 Размер текста - 17 +

Все три заседания закрыли от СМИ Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Сотрудники ФСБ поймали подростков, готовивших теракт в Екатеринбурге Ленинский суд Екатеринбурга арестовал подростков, обвиняемых в подготовке теракта. В СИЗО они пробудут как минимум до 21 февраля, передает корреспондент URA.RU. На суде стали известны фамилии фигурантов дела, которое сейчас обсуждает вся страна, а также некоторые детали их биографии. О задержании несовершеннолетних (всем по 17 лет) стало известно накануне. А сама операция, вероятно, прошла вечером 3 января на Эльмаше. Имена фигурантов изменены. Кирилл М. Юноша был в хорошем настроении Фото: Илья Московец © URA.RU Он учится на первом курсе в колледже, подрабатывает курьером «Яндекса». Вопросы журналиста URA.RU он проигнорировал, но улыбался и позировал в клетке. Под правым глазом у парня фингал (возможно, оказал сопротивление при задержании). На допросе он признался, что в августе 2023-го «стал приверженцем правых взглядов, подписался в Telegram на неонацистские каналы». «Прочитал в этих же каналах, что надо совершать действия против полиции», — сказал Кирилл. Поджог «УАЗа» на улице Чапаева в ночь на 22 декабря он совершал не один. Затем у Кирилла «появилась идея сделать и протестировать взрывчатые вещества», и «в дальнейшем [он] рассматривал, какие могут быть цели, чтобы эти взрывчатые вещества использовать». «Я попросил своего друга в этом мне помочь», — признался парень. Игорь К. Он помогал со взрывчаткой Фото: Илья Московец © URA.RU Студент второго курса политехникума. Нигде не работает. Свое лицо, на котором ссадина, от камер на заседании прятал. Хотя процесс был закрытым, корреспондент URA.RU слышал, как мама Игоря общается со следователем. Женщина, судя по доносившимся репликам, хотела, чтобы сына отпустили домой. А силовик интересовался, сможет ли она в таком случае обеспечить его явку и проследить, чтобы он не давил на свидетелей. Ожидая вердикта судьи, следователь продолжил полемику: «Дом сложился бы пополам». То есть, вероятно, силовики считают, что подростки готовили взрыв в жилой многоэтажке. На допросе Игорь поделился, что Кирилл попросил его «помочь сделать таймер». «Для чего, не сказал. Потом мы приехали к нему на квартиру 1-го или 2 января, где я сделал таймер, а также помог сделать взрывчатые вещества», — заявил он. Кирилл прямо указывает, что поджигал полицейскую машину вместе с Игорем. Валентин С. Ему вменяют лишь одну статью Фото: Илья Московец © URA.RU Студент первого курса колледжа. В отличие от своих товарищей, он сидел в коридоре без наручников, а охранял его оперативник в черной маске. В зал юноша зашел с сумкой и сидел не в клетке. Пока он ждал вердикта, его адвокат объясняла правила подачи апелляционной жалобы. «Ты — не отморозок в наколках. Я бы тебе рекомендовала…» — убеждала его защитник. Если Кириллу и Игорю вменяют ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), то Валентина обвиняют только по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Будут ли они обжаловать решения судьи, пока неясно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский суд Екатеринбурга арестовал подростков, обвиняемых в подготовке теракта. В СИЗО они пробудут как минимум до 21 февраля, передает корреспондент URA.RU. На суде стали известны фамилии фигурантов дела, которое сейчас обсуждает вся страна, а также некоторые детали их биографии. О задержании несовершеннолетних (всем по 17 лет) стало известно накануне. А сама операция, вероятно, прошла вечером 3 января на Эльмаше. Имена фигурантов изменены. Он учится на первом курсе в колледже, подрабатывает курьером «Яндекса». Вопросы журналиста URA.RU он проигнорировал, но улыбался и позировал в клетке. Под правым глазом у парня фингал (возможно, оказал сопротивление при задержании). На допросе он признался, что в августе 2023-го «стал приверженцем правых взглядов, подписался в Telegram на неонацистские каналы». «Прочитал в этих же каналах, что надо совершать действия против полиции», — сказал Кирилл. Поджог «УАЗа» на улице Чапаева в ночь на 22 декабря он совершал не один. Затем у Кирилла «появилась идея сделать и протестировать взрывчатые вещества», и «в дальнейшем [он] рассматривал, какие могут быть цели, чтобы эти взрывчатые вещества использовать». «Я попросил своего друга в этом мне помочь», — признался парень. Студент второго курса политехникума. Нигде не работает. Свое лицо, на котором ссадина, от камер на заседании прятал. Хотя процесс был закрытым, корреспондент URA.RU слышал, как мама Игоря общается со следователем. Женщина, судя по доносившимся репликам, хотела, чтобы сына отпустили домой. А силовик интересовался, сможет ли она в таком случае обеспечить его явку и проследить, чтобы он не давил на свидетелей. Ожидая вердикта судьи, следователь продолжил полемику: «Дом сложился бы пополам». То есть, вероятно, силовики считают, что подростки готовили взрыв в жилой многоэтажке. На допросе Игорь поделился, что Кирилл попросил его «помочь сделать таймер». «Для чего, не сказал. Потом мы приехали к нему на квартиру 1-го или 2 января, где я сделал таймер, а также помог сделать взрывчатые вещества», — заявил он. Кирилл прямо указывает, что поджигал полицейскую машину вместе с Игорем. Студент первого курса колледжа. В отличие от своих товарищей, он сидел в коридоре без наручников, а охранял его оперативник в черной маске. В зал юноша зашел с сумкой и сидел не в клетке. Пока он ждал вердикта, его адвокат объясняла правила подачи апелляционной жалобы. «Ты — не отморозок в наколках. Я бы тебе рекомендовала…» — убеждала его защитник. Если Кириллу и Игорю вменяют ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 223.1 УК РФ и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные изготовление и ношение взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенные группой лиц по предварительному сговору), то Валентина обвиняют только по п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Будут ли они обжаловать решения судьи, пока неясно.