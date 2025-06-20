Удар по офису Microsoft и крупномасштабная воздушная атака: карта войны на Ближнем Востоке на 20 июня

Военное столкновение Израиля и Ирана продолжается уже восьмой день — с 13 июня. Сегодня Тегеран атаковал здание крупной IT-компании, где находится офис корпорации Microsoft — есть пострадавшие. Также в ночь перед этим израильская армия ЦАХАЛ нанесла удар 120 боеприпасами по ядерному исследовательскому центру Ирана. Главное о конфликте на Ближнем Востоке 20 июня — в материале URA.RU.
Иран ударил по зданию, где находится офис Microsoft
Иран нанес удар по офису IT-компании CyberSpark — она занимается предоставлением услуг в сфере кибербезопасности для Армии обороны Израиля в Беэр Шеве. В том же здании располагается и представительство корпорации Microsoft. По последним данным, количество пострадавших в результате атаки достигло 35 человек, передает телеканал Times of Israil в своей прямой трансляции.
ЦАХАЛ за ночь выпустила 120 боеприпасов
В ночь на 20 июня ВВС Израиля провели крупномасштабную воздушную атаку на военные объекты в Тегеране. Среди пораженных целей оказались исследовательский ядерный центр SPND и предприятия, связанные с производством ракет. Представители Армии обороны Израиля сообщили, что в операции участвовали около 60 истребителей, которые выпустили 120 боеприпасов по заранее определенным объектам, говорится в трансляции телеканала.
Официальные заявления иранских властей по ситуации пока не поступали. Помимо прочего, военный эксперт Борис Рожин в своем telegram-канале написал, что ЦАХАЛ предупредила противника об ударе по промышленному парку в городе Решт. Однако на видео, опубликованных позже в интернете, видно, что на объекте разгорелся пожар.
Кроме того, telegram-канал WarGonzo уточнил, что армия Израиля ночью несколько раз била по территории тяжеловодного ядерного реактора в Араке. Объект частично поврежден. Иранское государственное телевидение сообщило, что радиационной опасности нет, потому что реактор заранее эвакуировали.
По данным WarGonzo, Тегеран может нанести ответный удар по ядерным объектам Иерусалима. Так, израильтян, проживающих рядом с атомной электростанции в Димоне, уже призвали эвакуироваться.
Над Ираном сбили дроны
Системы ПВО Тегерана уничтожили несколько беспилотников на юге города. Уточняется, что один из дронов сбили в районе Рей, еще два — вблизи местного нефтеперерабатывающего завода, передает агентство Tasnim.
ЦАХАЛ ударила по ракетным комплексам в двух иранских районах
В пресс-службе израильской армии сообщили, что военно-воздушные силы страны с помощью истребителей атаковали радиолокационные установки и ракетные системы в Тегеране и Исфахане. Они предназначались для срыва операций и поражения самолетов Иерусалима.
«Эти удары расширяют свободу действий израильских ВВС в воздушном пространстве Ирана после прорыва на Тегеран», — заявили в пресс-службе ЦАХАЛ. Информация размещена в их telegram-канале.
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