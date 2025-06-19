19 июня 2025

«Сидеть не за что»: адвокат высказался о деле челябинских подпольных золотоискателей

Адвокат Микрюков не видит оснований для срока челябинским золотоискателям
© Служба новостей «URA.RU»
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Будущее Кирилла Галакцевича и Александра Кузнецова зависит от решения суда
Будущее Кирилла Галакцевича и Александра Кузнецова зависит от решения суда Фото:

Адвокат Андрей Микрюков, осуществляющий защиту Кирилла Галакцевича в деле о незаконном хранении и перевозке около 42 килограммов золота, в разговоре с URA.RU заявил, что отбывать срок его подзащитному, по факту, не за что. По словам юриста, максимум, что можно предъявить его клиенту — что он не сообщил о находке самородков.

«Золото мой подзащитный не сбывал. В обвинении про это нигде не указано. Сидеть ему, по факту, не за что. Максимум, в чем он виноват, что не сообщил о находке», — сообщил URA.RU Микрюков.

Адвокат отметил, что сейчас все золото, которое нашли у его подзащитного, изъято. Среди вещдоков — один из самых крупных самородков, найденных на Южном Урале. Общая же сумма изъятых драгметаллов — около 325 млн рублей. Вероятнее всего, драгоценности перейдут в собственность государства после приговора. При этом защитник уверен, что тяжесть предъявленного обвинения не соответствует реальному ущербу от деяния.

«Это преступление экономического характера. В связи с чем нет оснований для принятия решения о реальном лишении свободы», — уверен Микрюков.

Галакцевич был задержан сотрудниками УФСБ по региону в октябре 2024 года. Вместе с ним под следствие попал житель Екатеринбурга Александр Кузнецов. Их обвинили в незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере.

У уральских старателей нашли слитки золота и серебра на сумму около 325 млн рублей. Предварительно, драгметаллы они добывали на территории нескольких регионов и сбывали все в Екатеринбурге. Дело рассматривается в Правобережном райсуде Магнитогорска. 

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Адвокат Андрей Микрюков, осуществляющий защиту Кирилла Галакцевича в деле о незаконном хранении и перевозке около 42 килограммов золота, в разговоре с URA.RU заявил, что отбывать срок его подзащитному, по факту, не за что. По словам юриста, максимум, что можно предъявить его клиенту — что он не сообщил о находке самородков. «Золото мой подзащитный не сбывал. В обвинении про это нигде не указано. Сидеть ему, по факту, не за что. Максимум, в чем он виноват, что не сообщил о находке», — сообщил URA.RU Микрюков. Адвокат отметил, что сейчас все золото, которое нашли у его подзащитного, изъято. Среди вещдоков — один из самых крупных самородков, найденных на Южном Урале. Общая же сумма изъятых драгметаллов — около 325 млн рублей. Вероятнее всего, драгоценности перейдут в собственность государства после приговора. При этом защитник уверен, что тяжесть предъявленного обвинения не соответствует реальному ущербу от деяния. «Это преступление экономического характера. В связи с чем нет оснований для принятия решения о реальном лишении свободы», — уверен Микрюков. Галакцевич был задержан сотрудниками УФСБ по региону в октябре 2024 года. Вместе с ним под следствие попал житель Екатеринбурга Александр Кузнецов. Их обвинили в незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере. У уральских старателей нашли слитки золота и серебра на сумму около 325 млн рублей. Предварительно, драгметаллы они добывали на территории нескольких регионов и сбывали все в Екатеринбурге. Дело рассматривается в Правобережном райсуде Магнитогорска. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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