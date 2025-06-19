«Сидеть не за что»: адвокат высказался о деле челябинских подпольных золотоискателей

Адвокат Андрей Микрюков, осуществляющий защиту Кирилла Галакцевича в деле о незаконном хранении и перевозке около 42 килограммов золота, в разговоре с URA.RU заявил, что отбывать срок его подзащитному, по факту, не за что. По словам юриста, максимум, что можно предъявить его клиенту — что он не сообщил о находке самородков.
«Золото мой подзащитный не сбывал. В обвинении про это нигде не указано. Сидеть ему, по факту, не за что. Максимум, в чем он виноват, что не сообщил о находке», — сообщил URA.RU Микрюков.
Адвокат отметил, что сейчас все золото, которое нашли у его подзащитного, изъято. Среди вещдоков — один из самых крупных самородков, найденных на Южном Урале. Общая же сумма изъятых драгметаллов — около 325 млн рублей. Вероятнее всего, драгоценности перейдут в собственность государства после приговора. При этом защитник уверен, что тяжесть предъявленного обвинения не соответствует реальному ущербу от деяния.
«Это преступление экономического характера. В связи с чем нет оснований для принятия решения о реальном лишении свободы», — уверен Микрюков.
Галакцевич был задержан сотрудниками УФСБ по региону в октябре 2024 года. Вместе с ним под следствие попал житель Екатеринбурга Александр Кузнецов. Их обвинили в незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере.
У уральских старателей нашли слитки золота и серебра на сумму около 325 млн рублей. Предварительно, драгметаллы они добывали на территории нескольких регионов и сбывали все в Екатеринбурге. Дело рассматривается в Правобережном райсуде Магнитогорска.
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