Песков: Москва не собирается упускать преимущество перед Киевом

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Песков заявил, что Киев может использовать временное перемирие для получения западной военной помощи
Песков заявил, что Киев может использовать временное перемирие для получения западной военной помощи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия не намерена терять стратегическое преимущество над Украиной, соглашаясь на временное прекращение огня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Москве считают, что приостановка боевых действий предоставит Киеву возможность восстановить запасы вооружения и перегруппировать войска.

«Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше»,  — заявил Песков в интервью телеканалу Sky News.

Российская сторона неоднократно заявляла о готовности прекратить боевые действия, но только при условии, что Украина откажется от получения военной помощи от Запада. При этом временное перемирие может дать Киеву время для пополнения запасов оружия. Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что РФ не планирует использовать прекращение огня в своих интересах.

Ранее сообщалось, что Италия планирует остановить военную поддержку Украины после временного прекращении огня и старта переговоров. Министр обороны Гуидо Крозетт заявил, что отправка итальянских военных в Киев сейчас не рассматривается. Он назвал дискуссии об этом «сюрреалистичными».

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Россия не намерена терять стратегическое преимущество над Украиной, соглашаясь на временное прекращение огня. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, в Москве считают, что приостановка боевых действий предоставит Киеву возможность восстановить запасы вооружения и перегруппировать войска. «Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше»,  — заявил Песков в интервью телеканалу Sky News. Российская сторона неоднократно заявляла о готовности прекратить боевые действия, но только при условии, что Украина откажется от получения военной помощи от Запада. При этом временное перемирие может дать Киеву время для пополнения запасов оружия. Кроме того, Дмитрий Песков отметил, что РФ не планирует использовать прекращение огня в своих интересах. Ранее сообщалось, что Италия планирует остановить военную поддержку Украины после временного прекращении огня и старта переговоров. Министр обороны Гуидо Крозетт заявил, что отправка итальянских военных в Киев сейчас не рассматривается. Он назвал дискуссии об этом «сюрреалистичными».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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