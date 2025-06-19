Челябинские выпускники провалили ЕГЭ по русскому языку

Одиннадцатиклассники Челябинской области получили неожиданно низкие баллы за Единый госэкзамен по русскому языку. Об этом сообщила секретарь приемной комиссии ЧелГУ Любовь Конвисарева в рамках пресс-конференция «Особенности приемной кампании-2025: что ждет южноуральских абитуриентов?», которую организовала редакция «КП-Челябинск».
«В этом году крайне много абитуриентов пришло в первый день кампании. И очень трагично прошло ЕГЭ по русскому — многие набрали мало баллов», — уточнила Конвисарева.
Всего в регионе порядка 40% абитуриентов в ЕГЭ выбрали обществознание, 27% информатику и по 15-20% биология, химия, физика.
Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев отметил подъем интереса к физико-математическому факультету. Кроме того, сейчас отдают документы абитуриенты с максимальными баллами. Всего в вузах Челябинской области в 2025 году открыто порядка десяти тысяч бюджетных мест.
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