19 июня 2025

Челябинские выпускники провалили ЕГЭ по русскому языку

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В ЧелГУ отметили низкие баллы за ЕГЭ по русскому языку
В ЧелГУ отметили низкие баллы за ЕГЭ по русскому языку Фото:

Одиннадцатиклассники Челябинской области получили неожиданно низкие баллы за Единый госэкзамен по русскому языку. Об этом сообщила секретарь приемной комиссии ЧелГУ Любовь Конвисарева в рамках пресс-конференция «Особенности приемной кампании-2025: что ждет южноуральских абитуриентов?», которую организовала редакция «КП-Челябинск».

«В этом году крайне много абитуриентов пришло в первый день кампании. И очень трагично прошло ЕГЭ по русскому — многие набрали мало баллов», — уточнила Конвисарева.

Всего в регионе порядка 40% абитуриентов в ЕГЭ выбрали обществознание, 27% информатику и по 15-20% биология, химия, физика. 

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев отметил подъем интереса к физико-математическому факультету. Кроме того, сейчас отдают документы абитуриенты с максимальными баллами. Всего в вузах Челябинской области в 2025 году открыто порядка десяти тысяч бюджетных мест.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать главное о происходящем в стране и мире. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одиннадцатиклассники Челябинской области получили неожиданно низкие баллы за Единый госэкзамен по русскому языку. Об этом сообщила секретарь приемной комиссии ЧелГУ Любовь Конвисарева в рамках пресс-конференция «Особенности приемной кампании-2025: что ждет южноуральских абитуриентов?», которую организовала редакция «КП-Челябинск». «В этом году крайне много абитуриентов пришло в первый день кампании. И очень трагично прошло ЕГЭ по русскому — многие набрали мало баллов», — уточнила Конвисарева. Всего в регионе порядка 40% абитуриентов в ЕГЭ выбрали обществознание, 27% информатику и по 15-20% биология, химия, физика.  Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев отметил подъем интереса к физико-математическому факультету. Кроме того, сейчас отдают документы абитуриенты с максимальными баллами. Всего в вузах Челябинской области в 2025 году открыто порядка десяти тысяч бюджетных мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...