В Кремле отреагировали на новость об убежище для Маска

Песков не стал комментировать возможность предоставления Маску политубежища
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Песков предложил дождаться заявлений самого Маска и МИД РФ
Песков предложил дождаться заявлений самого Маска и МИД РФ Фото:
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ПМЭФ-2025

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев относительно сообщений о якобы поступивших в Министерство иностранных дел РФ предложениях предоставить американскому миллиардеру Илону Маску политическое убежище в стране. Об этом он сообщил на Петербургском экономическом форуме. 

«Давайте дождемся заявлений МИД или заявлений Маска», — заявил официальный представитель Кремля на полях форума. Больше он никак не стал комментировать появившуюся информацию о возможности предоставить Маску убежище в России.

Ранее вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков заявил, что партия «Новые люди» направила в МИД РФ предложение о предоставлении политического убежища Маску. По словам депутата, официальный ответ от ведомства ожидается в течение ближайшего месяца. 

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев относительно сообщений о якобы поступивших в Министерство иностранных дел РФ предложениях предоставить американскому миллиардеру Илону Маску политическое убежище в стране. Об этом он сообщил на Петербургском экономическом форуме.  «Давайте дождемся заявлений МИД или заявлений Маска», — заявил официальный представитель Кремля на полях форума. Больше он никак не стал комментировать появившуюся информацию о возможности предоставить Маску убежище в России. Ранее вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков заявил, что партия «Новые люди» направила в МИД РФ предложение о предоставлении политического убежища Маску. По словам депутата, официальный ответ от ведомства ожидается в течение ближайшего месяца. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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