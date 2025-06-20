В Кремле отреагировали на новость об убежище для Маска

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев относительно сообщений о якобы поступивших в Министерство иностранных дел РФ предложениях предоставить американскому миллиардеру Илону Маску политическое убежище в стране. Об этом он сообщил на Петербургском экономическом форуме.
«Давайте дождемся заявлений МИД или заявлений Маска», — заявил официальный представитель Кремля на полях форума. Больше он никак не стал комментировать появившуюся информацию о возможности предоставить Маску убежище в России.
Ранее вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков заявил, что партия «Новые люди» направила в МИД РФ предложение о предоставлении политического убежища Маску. По словам депутата, официальный ответ от ведомства ожидается в течение ближайшего месяца.
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