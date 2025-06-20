Стало известно, когда Россия и Украина выберут дату переговоров

На следующей неделе станет известна предварительная дата проведения третьего раунда переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«По переговорам: ожидается что на следующей неделе будет согласовано, и мы узнаем предположительную дату следящего раунда», — заявил Песков в ходе брифинга в рамках Петербургского экономического форума. Его слова передает корреспондент URA.RU. Официальный представитель Кремля отметил, что МИД РФ подчеркнул важность продолжения диалога, и эта позиция была поддержана президентом России Владимиром Путиным.
Кроме того, помощник президента России Владимир Мединский находится в контакте со своим украинским коллегой и недавно докладывал президенту о ходе переговоров. По итогам предыдущих встреч удалось вернуть из плена многих российских военнослужащих и провести обмен телами погибших, что подтверждает эффективность достигнутых договоренностей.
Ранее Песков сообщил, что Москва намерена сохранить свое преимущество перед Киевом. Кроме того, он подчеркнул, что российская сторона не планирует использовать возможное прекращение огня в собственных интересах, предает RT.
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