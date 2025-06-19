Челябинцу, попавшемуся на контрабанде источника радиации, добавили статью

Жителю Челябинской области, попавшемуся на контрабанде дозиметра (представляет собой источник радиации), добавили преступных эпизодов. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, новая статья в деле появилась после того, как выяснилось, что дозиметр относится к радионуклидным источникам пятой категории радиационной опасности.
«В декабре 2024 года следственным органом УФСБ в отношении лица было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ. В рамках проведения следственных действий задокументировано, что указанный предмет контрабанды относится к радионуклидным источникам пятой категории радиационной опасности. В результате в отношении лица в мае дознанием городского УМВД возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 220 УК РФ», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Неприятности у челябинца начались в ноябре прошлого года. Его взяли сотрудники УФСБ по региону при отправке дозиметра в одну из стран Центрально-Азиатского региона. При этом разрешительные документы на вывоз указанной продукции из России у отправителя отсутствовали.
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