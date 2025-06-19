19 июня 2025

В новый пермский зоопарк провели электричество

© Служба новостей «URA.RU»
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Электроснабжением обеспечили зоопарк в микрорайоне Нагорном
Электроснабжением обеспечили зоопарк в микрорайоне Нагорном Фото:

Энергетики «Россети Урал» провели электричество в новый зоопарк в Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании.

«В рамках договора о технологическом присоединении специалисты установили три  блочные комплектные трансформаторные подстанции суммарной мощностью 7,5 МВА, построили более 6 км кабельных линий классом напряжения 6 кВ. Также специалисты выполнили необходимый комплекс мероприятий на подстанции 110 кВ „Андроновская“, от которой запитана новая площадка пермского зоопарка. Это позволило обеспечить запрошенную мощность в объеме почти 4 МВт», — рассказали в компании.

Строительство зоопарка площадью 26 гектаров в микрорайоне Нагорном ведется с 2017 года. На площадях зоопарка запланировано несколько тематических зон: «Полярный мир», «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна» и другие. Предполагается, что он сможет принимать 500 тысяч посетителей в год. Открытие планируется в июле 2025 года.

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Энергетики «Россети Урал» провели электричество в новый зоопарк в Перми. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. «В рамках договора о технологическом присоединении специалисты установили три  блочные комплектные трансформаторные подстанции суммарной мощностью 7,5 МВА, построили более 6 км кабельных линий классом напряжения 6 кВ. Также специалисты выполнили необходимый комплекс мероприятий на подстанции 110 кВ „Андроновская“, от которой запитана новая площадка пермского зоопарка. Это позволило обеспечить запрошенную мощность в объеме почти 4 МВт», — рассказали в компании. Строительство зоопарка площадью 26 гектаров в микрорайоне Нагорном ведется с 2017 года. На площадях зоопарка запланировано несколько тематических зон: «Полярный мир», «Лесная мозаика», «Обитатели гор», «Страна обезьян и тропический рай», «Африканская саванна» и другие. Предполагается, что он сможет принимать 500 тысяч посетителей в год. Открытие планируется в июле 2025 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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