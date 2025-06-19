Пермский министр Зарубин по решению суда остался без квартиры в Сочи

Недвижимое имущество министра по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Алексея Зарубина обращено в доход государства. Решение вынес 20 июня Ленинский районный суд Перми, передает с места событий корреспондент URA.RU.
«Суд решил исковые требования прокурора Пермского края удовлетворить. Признать право собственности РФ на следующие объекты недвижимости: земельный участок площадью 2 тысячи квадратных метров в деревне, объект незавершенного строительства площадью 64 квадратных метра в деревне Заборье, жилое помещение-квартира в городе Сочи», — огласила решение судья Татьяна Сероваева.
Защита чиновника и он сам настаивали на том, что экспертная оценка стоимости купленной квартиры проведена необъективно. «Основные претензии, которые мы имеем к проведенному исследованию: за его основу специалистом взяты три объекта-аналога в этом (Альпийский квартал) ЖК и все. Но эксперт должен был исследовать весь спектр публичных объектов недвижимости. Я сам сделал альтернативный расчет, и если взять все имеющиеся в публичной плоскости объекты, то минимальное предложение — 154 тысячи за квадратный метр. Таким образом, средняя стоимость квартиры в указанном ЖК составила бы 240 тысяч рублей, а у эксперта — 284 тысячи», — пояснил на заседании адвокат Зарубина.
В свою очередь Зарубин обратил внимание суда на «хаотичность» рынка недвижимости в Сочи. «Для нас важна объективность оценки недвижимости. Действительно рынок (недвижимости) хаотичный. Но самое главное, даже с учетом экспертизы, которая проведена, очень высокая стоимость квартиры. В моем понимании, цену надо определить правильно», — сказал Зарубин. Прокурор Никита Попов с доводами ответчика не согласился, отметив, что экспертиза проведена в полном объеме.
Ранее URA.RU писало, что на одном из заседаний по этому делу, которое проходило в марте, чиновник краевого правительства не явился. Зарубин пояснил, что отсутствовал на суде, поскольку отправился в рабочую командировку в Луганск. Ранее прокуратура обратилась в суд с требованием изъять у Зарубина в доход государства имущество на сумму 27 млн рублей. Речь идет о квартире в ЖК «Альпийский квартал» в Сочи.
Также прокуратура ходатайствовала об изъятии у Зарубина земельного участка на берегу Сылвы в Прикамье. Надзорный орган считает, что недвижимость приобретена министром незаконно, поскольку приобретена им за счет денег, которые министр не может объяснить. При этом оформлена на его родственников и не отображалась в декларациях. Сейчас на спорное имущество наложен арест.
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