Пермский министр не явился в суд по делу о квартире из-за поездки в ЛНР

Министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края Алексей Зарубин впервые не явился на заседание суда. 6 марта состоялись очередные слушания по делу о его спорной квартире.
«Вместо судебных разбирательств глава ведомства уехал в командировку в Луганск. Он прислал в суд ходатайство, что следует отложить заседание. Представитель соответчицы по делу, мамы министра, сообщил, что командировка — важное обстоятельство, чтобы отложить заседание. При этом гособвинение сочло, что причин для отложения рассмотрения дела нет», — сообщил портал Properm.ru из зала суда.
По итогу суд заочно отказал Зарубину в переносе заседания. В процессе объявлен перерыв до 19 марта.
Ранее URA.RU сообщало о начале этого судебного процесса. Прокуратура потребовала изъять у Зарубина квартиру в ЖК «Альпийский квартал» в Сочи в доход государства. Кроме того, ведомство ходатайствовало об изъятии у него земельного участка на берегу Сылвы в Прикамье.
По мнению прокуратуры, недвижимость была получена незаконно. На квартиру и на участок наложили арест. Зарубин с требованием прокуроров отказаться от недвижимости был не согласен. Он заявил, что имел возможность приобрести квартиру и участок. Стоимость квартиры министр назвал в 2,2 млн рублей.
По данным прокуратуры, которая ранее проводила антикоррупционную проверку, недвижимость Зарубина стоит 27 млн рублей. Она была приобретена за счет двух денежных траншей, которые министр не может объяснить, оформлена на его родственников и не отображалась в декларациях.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.