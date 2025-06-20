Раненый боец несколько дней полз к своим позициям, получая помощь с неба

Российский военнослужащий, получивший ранения в районе проведения специальной военной операции (СВО), в течение пяти дней ползком добирался до расположения своих подразделений. В этом ему помогли операторы дронов. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
"Израненный российский штурмовик пять дней полз до своих позиций. <...> Боец получил несколько пуль в бою, начал отходить. <...> До медиков было всего 400 метров, но быстро и в открытую проползти их было нереально. На помощь пришли наши дроны", — пишет Mash.
Беспилотники доставляли ему воду, продукты питания и медикаменты, а также инструкции с тем, как действовать дальше. В течение пяти суток военнослужащий самостоятельно вводил себе антибиотики, обрабатывал и перевязывал раны. После попадания к своим подразделениям его незамедлительно эвакуировали в медицинский блиндаж 5МГ, где ему была оказана первая медицинская помощь. Затем пострадавшего на мотоцикле транспортировали в госпиталь. Сообщается, что сейчас его жизнь вне опасности.
Ранее российские военнослужащие рассказали, как на трое суток оказались заблокированы в подвале из-за пожара. Ситуация произошла во время битвы за Ульяновку (Малиновку) в ДНР. Положение солдат осложнялось скоплением завалов, которые образовались в результате возгорания. Однако бойцы ВС РФ не растерялись, взяли арматуру и пробили себе выход наружу.
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