«Пусть медиатор мозги вправит»: Минюст хочет разгрузить суды за счет примирения граждан при разводах

Чуйченко: в РФ следует развивать институт медиации для уменьшения судебных дел
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в РФ необходимо развивать институт медиации в бытовых и семейных спорах
в РФ необходимо развивать институт медиации в бытовых и семейных спорах Фото:
новость из сюжета
ПМЭФ-2025

В России необходимо развивать институт медиации для снижения количества судебных разбирательств. Об этом заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на ПМЭФ-2025. По его словам, ежегодное число судебных дел в России достигло 42 миллионов — это сопоставимо с Китаем, где население в десять раз больше.

Чуйченко подчеркнул, что одно из решений проблемы — развитие медиации, особенно в сфере семейных и бытовых споров. «А вот что касается медиации между гражданами, эта история достойна поддержки. На уровне закона надо вводить медиацию по семейным делам. Почему людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к опытному медиатору? Он им мозги вправит, и семья будет сохранена», — заявил Константин Чуйченко, его слова приводит РИА Новости. Он также предложил внедрять обязательную медиацию, например, в садоводческих товариществах, чтобы споры там решались без обращения в суд, и государство не несло дополнительных экономических и моральных издержек.

Министр уточнил, что подобная практика не обязательна для всех сфер. В частности, бизнесу, по его мнению, медиация не требуется, поскольку предприниматели способны урегулировать споры самостоятельно. Форум, на котором выступил глава Минюста, проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.

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В России необходимо развивать институт медиации для снижения количества судебных разбирательств. Об этом заявил министр юстиции РФ Константин Чуйченко на ПМЭФ-2025. По его словам, ежегодное число судебных дел в России достигло 42 миллионов — это сопоставимо с Китаем, где население в десять раз больше. Чуйченко подчеркнул, что одно из решений проблемы — развитие медиации, особенно в сфере семейных и бытовых споров. «А вот что касается медиации между гражданами, эта история достойна поддержки. На уровне закона надо вводить медиацию по семейным делам. Почему людей, которые решили расторгать брак, не отправлять к опытному медиатору? Он им мозги вправит, и семья будет сохранена», — заявил Константин Чуйченко, его слова приводит РИА Новости. Он также предложил внедрять обязательную медиацию, например, в садоводческих товариществах, чтобы споры там решались без обращения в суд, и государство не несло дополнительных экономических и моральных издержек. Министр уточнил, что подобная практика не обязательна для всех сфер. В частности, бизнесу, по его мнению, медиация не требуется, поскольку предприниматели способны урегулировать споры самостоятельно. Форум, на котором выступил глава Минюста, проходит в Санкт-Петербурге с 18 по 21 июня.
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