«Кабальные условия»: адвокат семьи Тиммы раскрыла условия брачного договора с Седоковой

Певица Анна Седокова и покойный баскетболист Янис Тимма заключили брачный договор с необычным пунктом. Об этом в разговоре с URA.RU заявила адвокат семьи спортсмена Маргарита Гаврилова.
У них брачный договор, который был заключен в Америке, но по законам Российской Федерации. В теле брачника прописано: все споры и все правовые отношения строятся на основании законодательства РФ. Это абсолютно кабальный и ничтожный брачник. Пункт 3 этого брачного договора звучит следующим образом: все имущество, которое будет приобретено сторонами до брака, во время брака, а также после расторжения брака, будет принадлежать Анне Седоковой. Кабальные условия порождают его ничтожность, — поясняет правозащитница.
Адвокат отмечает, что данный договор составляла и заверяла украинский нотариус Алена Гринь. Гаврилова поясняет, что в США есть два типа нотариусов — публичный и государственный. Гринь — публичный. Это те, которые покупают лицензию на четыре года и как «паспортистки удостоверяют подписи» и не имеют полномочий заверять договоры. Государственный нотариус назначается губернатором.
При этом смысл брачного договора в том, что он действует только на период брака, а после его расторжения не действует. «Этот же кабальный договор не предполагает отмены даже после расторжения брака. Я много раз говорила, что подаю досудебную претензию. Но эти правовые отношения не предполагают досудебной системы урегулирования споров. Скажу вам честно. Я делала это умышленно и осмысленно, чтобы немножко спровоцировать Анну Владимировну на какие-то действия. Она, видимо, пошла проконсультировалась и узнала, что брачник можно снести», — рассказывает Гаврилова.
В связи с этим Седокова на днях подала заявление на вступление в наследство. «В случае если бы Седокова не подала заявление о вступление в наследство, она бы не получила супружескую долю пережившего супруга. Поскольку они не бывшие супруги, а она вдова. Судебное решение не вступило в законную силу. То есть она получает 1/2 от всего имущества, на которое мы будем претендовать и еще 1/4 от второй 1/2. А если бы она этого не сделала, она бы ничего не получила», — говорит адвокат.
Сейчас Гаврилова ждет, когда Седокова определится, каким образом она вступает в наследство. Подавая заявление на наследство, певица не предоставила брачный договор. При этом известно, что после смерти Яниса были проданы квартиры. «Если она не предоставляет брачник, значит, эти сделки не действительны. Потому что по ним нет согласия второго супруга. Либо она предъявляет брачник, и я иду в суд оспаривать его, либо она его не предъявляет, и я оспариваю сделки, которые были совершены без согласия Яниса», — пояснила адвокат свои дальнейшие действия.
Анна Седокова и Янис Тимма развелись за несколько дней до того, как спортсмен ушел из жизни. Сейчас семья латвийского спортсмена претендует на часть его наследства, которая отойдет маленькому сыну Яниса от прошлого брака.
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