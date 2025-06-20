Россия и Украина провели еще один этап обмена военнопленными

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Россия и Украина провели обмен на паритетной основе
Россия и Украина провели обмен на паритетной основе Фото:
новость из сюжета
Украина сорвала договоренности по обмену пленными

Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными, в результате чего из-под контроля Киева была возвращена группа российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«20 июня текущего года <...> с подконтрольной киевской территории вернулась группа российских военнослужащих», — рассказали в Минобороны России, сообщение передает РИА Новости. Взамен российская сторона передала Украине аналогичную группу военнослужащих ВСУ.

По данным источников информационных агентств, обмен прошел на паритетной основе: обе стороны передали равное количество военнопленных. Кроме того, в этот же день был проведен санитарный обмен ранеными военнослужащими, нуждающимися в медицинской помощи.

Обмены пленными между Россией и Украиной проходят регулярно на основании договоренностей, достигнутых в Стамбуле 2 июня. Ранее Москва передала Киеву около шести тысяч тел украинских бойцов. 

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Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными, в результате чего из-под контроля Киева была возвращена группа российских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «20 июня текущего года <...> с подконтрольной киевской территории вернулась группа российских военнослужащих», — рассказали в Минобороны России, сообщение передает РИА Новости. Взамен российская сторона передала Украине аналогичную группу военнослужащих ВСУ. По данным источников информационных агентств, обмен прошел на паритетной основе: обе стороны передали равное количество военнопленных. Кроме того, в этот же день был проведен санитарный обмен ранеными военнослужащими, нуждающимися в медицинской помощи. Обмены пленными между Россией и Украиной проходят регулярно на основании договоренностей, достигнутых в Стамбуле 2 июня. Ранее Москва передала Киеву около шести тысяч тел украинских бойцов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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