В Челябинске полицейские проверили спа-салон в Калининском районе, после чего составили в отношении 20-летней девушки протокол по статье за занятия проституцией. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.
«Трое девушек были доставлены в районный отдел полиции, где были дактилоскопированы и проверены по базам данных МВД. В отношении одной из сотрудниц, 20-летней местной жительницы составлен административный протокол по статье 6.11 КоАП РФ (занятия проституцией)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
На работу заведения по улице Братьев Кашириных пожаловались соседи. Полицейские детально изучили документацию заведения и опросили сотрудников.
В Челябинске ранее полицейские пришли с проверкой в спа-салон, который находится в многоквартирном доме. Они задержали сотрудниц заведения, в том числе за занятия проституцией.
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