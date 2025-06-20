В Челябинске рейд полиции в спа-салон закончился для девушки протоколом за проституцию. Видео

В Челябинске полицейские проверили спа-салон с приватной начинкой
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На работу салона пожаловались соседи
На работу салона пожаловались соседи Фото:

В Челябинске полицейские проверили спа-салон в Калининском районе, после чего составили в отношении 20-летней девушки протокол по статье за занятия проституцией. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

«Трое девушек были доставлены в районный отдел полиции, где были дактилоскопированы и проверены по базам данных МВД. В отношении одной из сотрудниц, 20-летней местной жительницы составлен административный протокол по статье 6.11 КоАП РФ (занятия проституцией)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

На работу заведения по улице Братьев Кашириных пожаловались соседи. Полицейские детально изучили документацию заведения и опросили сотрудников. 

В Челябинске ранее полицейские пришли с проверкой в спа-салон, который находится в многоквартирном доме. Они задержали сотрудниц заведения, в том числе за занятия проституцией.

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В Челябинске полицейские проверили спа-салон в Калининском районе, после чего составили в отношении 20-летней девушки протокол по статье за занятия проституцией. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России. «Трое девушек были доставлены в районный отдел полиции, где были дактилоскопированы и проверены по базам данных МВД. В отношении одной из сотрудниц, 20-летней местной жительницы составлен административный протокол по статье 6.11 КоАП РФ (занятия проституцией)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  На работу заведения по улице Братьев Кашириных пожаловались соседи. Полицейские детально изучили документацию заведения и опросили сотрудников.  В Челябинске ранее полицейские пришли с проверкой в спа-салон, который находится в многоквартирном доме. Они задержали сотрудниц заведения, в том числе за занятия проституцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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