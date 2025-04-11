11 апреля 2025

В Челябинске накрыли спа-салон с интим-услугами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Полицейские задержали администратора спа-салона и сотрудниц
Полицейские задержали администратора спа-салона и сотрудниц Фото:

В Челябинске полицейские пришли с проверкой в спа-салон, который находится в многоквартирном доме. Они задержали сотрудниц заведения, в том числе за занятие проституцией, сообщили URA.RU в Главном управлении МВД России по региону.

«Две девушки и администратор салона были доставлены в отдел полиции „Центральный“ для дальнейшего разбирательства. Они были дактилоскопированы и проверены по базам данных МВД. В отношении одной сотрудницы, 20-летней местной жительницы, составлен административный протокол по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией, — ред), — сообщили в областном главке МВД.

Полицейские действовали совместно с бойцами ОМОН управления Росгвардии. Они опросили сотрудников, проверили документы салона, а также правила продажи алкоголя. Следственные действия продолжаются. Если будут выявлены признаки преступления, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как URA.RU писало ранее, в Челябинские полицейские ликвидировали еще один спа-салон. В нем также были выявлены факты занятия проституцией.

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В Челябинске полицейские пришли с проверкой в спа-салон, который находится в многоквартирном доме. Они задержали сотрудниц заведения, в том числе за занятие проституцией, сообщили URA.RU в Главном управлении МВД России по региону. «Две девушки и администратор салона были доставлены в отдел полиции „Центральный“ для дальнейшего разбирательства. Они были дактилоскопированы и проверены по базам данных МВД. В отношении одной сотрудницы, 20-летней местной жительницы, составлен административный протокол по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией, — ред), — сообщили в областном главке МВД. Полицейские действовали совместно с бойцами ОМОН управления Росгвардии. Они опросили сотрудников, проверили документы салона, а также правила продажи алкоголя. Следственные действия продолжаются. Если будут выявлены признаки преступления, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела. Как URA.RU писало ранее, в Челябинские полицейские ликвидировали еще один спа-салон. В нем также были выявлены факты занятия проституцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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