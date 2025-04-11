В Челябинске полицейские пришли с проверкой в спа-салон, который находится в многоквартирном доме. Они задержали сотрудниц заведения, в том числе за занятие проституцией, сообщили URA.RU в Главном управлении МВД России по региону.
«Две девушки и администратор салона были доставлены в отдел полиции „Центральный“ для дальнейшего разбирательства. Они были дактилоскопированы и проверены по базам данных МВД. В отношении одной сотрудницы, 20-летней местной жительницы, составлен административный протокол по статье 6.11 КоАП РФ (занятие проституцией, — ред), — сообщили в областном главке МВД.
Полицейские действовали совместно с бойцами ОМОН управления Росгвардии. Они опросили сотрудников, проверили документы салона, а также правила продажи алкоголя. Следственные действия продолжаются. Если будут выявлены признаки преступления, будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как URA.RU писало ранее, в Челябинские полицейские ликвидировали еще один спа-салон. В нем также были выявлены факты занятия проституцией.
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