Травмирование челябинского школьника косилкой трактора вылилось в уголовное дело

После травмирования 7-летнего школьника Кирилла Ш. в селе Бакшан (Октябрьский район Челябинской области) под косилкой трактора возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ. Следствие по делу продолжается», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
В прокуратуре проводят проверку по факту ЧП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, расследование уголовного дела на контроле.
Инцидент произошел 17 июня. Кирилл шел к другу, когда увидел трактор с косилкой. Мать мальчика не может объяснить, как ребенок оказался под инструментом. Возможно, он испугался и спрятался. По ее словам, в результате наезда сын получил множественные увечья и сейчас находится в больнице в критическом состоянии.
По словам источника URA.RU в медицинской сфере, мальчик стабилен. Прогноз врачей обнадеживающий.
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