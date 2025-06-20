Травмирование челябинского школьника косилкой трактора вылилось в уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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По факту случившегося возбуждено уголовное дело
По факту случившегося возбуждено уголовное дело Фото:

После травмирования 7-летнего школьника Кирилла Ш. в селе Бакшан (Октябрьский район Челябинской области) под косилкой трактора возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ. Следствие по делу продолжается», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В прокуратуре проводят проверку по факту ЧП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, расследование уголовного дела на контроле.

Инцидент произошел 17 июня. Кирилл шел к другу, когда увидел трактор с косилкой. Мать мальчика не может объяснить, как ребенок оказался под инструментом. Возможно, он испугался и спрятался. По ее словам, в результате наезда сын получил множественные увечья и сейчас находится в больнице в критическом состоянии.

По словам источника URA.RU в медицинской сфере, мальчик стабилен. Прогноз врачей обнадеживающий.

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После травмирования 7-летнего школьника Кирилла Ш. в селе Бакшан (Октябрьский район Челябинской области) под косилкой трактора возбудили уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 264 УК РФ. Следствие по делу продолжается», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В прокуратуре проводят проверку по факту ЧП. Как сообщили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства, расследование уголовного дела на контроле. Инцидент произошел 17 июня. Кирилл шел к другу, когда увидел трактор с косилкой. Мать мальчика не может объяснить, как ребенок оказался под инструментом. Возможно, он испугался и спрятался. По ее словам, в результате наезда сын получил множественные увечья и сейчас находится в больнице в критическом состоянии. По словам источника URA.RU в медицинской сфере, мальчик стабилен. Прогноз врачей обнадеживающий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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