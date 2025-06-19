Работник нефтяной компании из ХМАО добился компенсации за падение с автокрана

Работник «Сургутнефтегаза» из Лянтора (ХМАО) получил травму, упав с платформы автокрана, и обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. По мировому соглашению работодатель согласился выплатить ему 250 тысяч рублей, указано в решении суда, с которым ознакомился корреспондент URA.RU.
«Истец получил травму на производстве при падении на асфальт с платформы крана. Стороны заключили мировое соглашение, по которому „Сургутнефтегаз“ выплатит пострадавшему 250 тысяч рублей. Суд утвердил это соглашение и прекратил производство по делу», — говорится в судебных материалах.
Несчастный случай произошел на производстве. По словам нефтяника, автокран находился в неисправном состоянии, и работодатель об этом знал, но не предпринял никаких мер. При падении на асфальт мужчина получил серьезные травмы, проходил стационарное и амбулаторное лечение. Медэкспертиза установила у него частичную утрату трудоспособности. Из-за ухудшения здоровья он был вынужден уволиться по собственному желанию.
Вместо поддержки после травмы работнику объявили выговор и лишили всех премий — как утверждается, за нарушение техники безопасности. Мужчина подал на компанию в суд. Тогда стороны заключили мировое соглашение: дисциплинарное взыскание отменили, а премии вернули. Однако компенсации морального вреда за сам инцидент он тогда не получил.
Позднее нефтяник вновь обратился в суд — уже по факту самой травмы и ее последствий. Он потребовал от компании 500 тысяч рублей за физические и нравственные страдания, вызванные падением, лечением и утратой работы.
В ходе повторного разбирательства стороны вновь заключили мировое соглашение. «Сургутнефтегаз» обязался выплатить работнику 250 тысяч рублей. Суд утвердил соглашение и прекратил производство по делу.
Агентство URA.RU направило запрос в ПАО «Сургутнефтегаз» с просьбой прокомментировать инцидент и уточнить, были ли приняты меры для предотвращения подобных случаев. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что сотрудник компании «РН-Бурение» из ХМАО через суд добился компенсации почти в 220 тысяч рублей за участие в селекторных совещаниях, которые проходили до начала его рабочей смены.
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