«Ожирение — это болезнь»: педиатр предупредила о губительной опасности лишнего веса

Ожирение является болезнью, поэтому в центре внимания нужно держать предотвращение этой проблемы, особенно у детей. Об этом рассказала главный внештатный детский специалист по профилактике Минздрава России Лейла Намазова-Баранова.
«Нельзя недооценивать тот факт, что ожирение — это иммунное воспаление, то есть болезнь. Необходимо, чтобы население лучше понимало истоки избыточной массы тела и ожирения и что все начинается с детства. Конечно, диеты, физическая активность — это важно, об этом многие говорят и еще скажут», — заявил педиатр в разговоре с aif.ru.
Лейла Намазова-Баранова выделила, что за здоровье и развитие детей, в первую очередь, отвечают родители. Она добавила, что повлиять на здоровье ребенка может образ жизни матери еще до его рождения. В пример врач привела женщин, которые мало едят и питаются растительными продуктами для сохранения фигуры, а потом рождается «маловесный» и «заведомо больной на всю жизнь ребенок». Также она рассказала про матерей, которые во время беременности принимают антибиотики, что тоже может повлиять на ожирение ребенка.
В заключение, специалист отметила, что, хоть детский организм в первые тысячи дней жизни имеет «потрясающую возможность восстановления траектории здоровья», помощь детям не будет лишней. А помочь в этом сейчас могут правильные технологии восстановления здоровья.
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