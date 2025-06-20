Челябинский «Трактор» продолжает кроить состав

Из ХК «Трактор» ушел нападающий Никита Коростелев
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Нападающий Никита Коростелев покинул ХК «Трактор». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе клуба.

«Никита Коростелев покидает „Трактор“. Форвард выступал за „черно-белых“ с декабря 2024 года. Вместе с „Трактором“ нападающий стал серебряным призером Кубка Гагарина. Спасибо, Никита, удачи на новом мест», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба.

Хоккеист продолжит карьеру в московском «Спартаке». Его уже представили болельщикам.

Также «Трактор» лишился одного из лучших игроков обороны Артема Блажиевского и вратаря Зака Фукале. На смену голкиперу прибыл Крис Дригер. К тому же «черно-белым» удалось оставить в составе Александра Рыкова. 

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Нападающий Никита Коростелев покинул ХК «Трактор». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе клуба. «Никита Коростелев покидает „Трактор“. Форвард выступал за „черно-белых“ с декабря 2024 года. Вместе с „Трактором“ нападающий стал серебряным призером Кубка Гагарина. Спасибо, Никита, удачи на новом мест», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба. Хоккеист продолжит карьеру в московском «Спартаке». Его уже представили болельщикам. Также «Трактор» лишился одного из лучших игроков обороны Артема Блажиевского и вратаря Зака Фукале. На смену голкиперу прибыл Крис Дригер. К тому же «черно-белым» удалось оставить в составе Александра Рыкова. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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