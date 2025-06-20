Челябинский «Трактор» продолжает кроить состав

Нападающий Никита Коростелев покинул ХК «Трактор». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе клуба.
«Никита Коростелев покидает „Трактор“. Форвард выступал за „черно-белых“ с декабря 2024 года. Вместе с „Трактором“ нападающий стал серебряным призером Кубка Гагарина. Спасибо, Никита, удачи на новом мест», — сообщили URA.RU в пресс-службе клуба.
Хоккеист продолжит карьеру в московском «Спартаке». Его уже представили болельщикам.
Также «Трактор» лишился одного из лучших игроков обороны Артема Блажиевского и вратаря Зака Фукале. На смену голкиперу прибыл Крис Дригер. К тому же «черно-белым» удалось оставить в составе Александра Рыкова.
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