Владелец «Домодедово» обжаловал передачу активов государству

Владелец аэропорта «Домодедово» Дмитрий Каменщик подал апелляцию на решение Арбитражного суда Московской области о передаче активов воздушной гавани в собственность государства. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел.
«В суде зарегистрирована апелляционная жалоба Каменщика Дмитрия Владимировича», — говорится в карточке дела, текст которой приводит РИА Новости. 17 июня 2025 года суд удовлетворил иск Генпрокуратуры России и постановил передать аэропорт «Домодедово» в доход государства. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.
Причиной для обращения Генпрокуратуры в суд стали девять сделок с активами группы «Домодедово», совершенные с 2016 года. Ведомство требовало признать их ничтожными и обратить в доход РФ 100% долей ООО «ДМЕ Холдинг», которое контролирует Каменщик и позволяет ему владеть аэропортом. В числе ответчиков по делу также фигурируют второй бенефициар группы Валерий Коган и порядка 30 российских и зарубежных компаний.
Слушание дела проходило в закрытом режиме по ходатайству истца. Представители «Домодедово» были не согласны с данным решением, заявив, что в СМИ распространяется недостоверная информация, а общество должно иметь доступ к достоверным данным о процессе. В материалах дела прокуратура указывала на противоправную деятельность резидентов иностранных государств — Каменщика (Турция, ОАЭ) и Когана (Израиль) по установлению контроля над стратегическими предприятиями РФ. По версии ведомства, в 2024 году Каменщик и Коган пытались создать видимость отсутствия иностранного контроля и ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России при одобрении сделок по переходу прав на стратегические объекты группы. Также отмечалось, что прибыль компаний выводилась за рубеж под видом погашения займов.
В январе 2025 года суд по ходатайству Генпрокуратуры наложил арест на все имущество группы «Домодедово», а также на акции и доли, принадлежащие Каменщику и Когану. Также суд обязал обеспечить доступ Росавиации к деятельности ряда юридических лиц группы.
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