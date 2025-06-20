Боец, который вместе с пермским священником Дорофеем в зоне спецоперации попал под атаку в FPV-дрона, прооперирован в военном госпитале. Осколками ему посекло ноги, а один из осколков пробил легкое. Об этом батюшка рассказал URA.RU. По его словам, «Нива», которой он управлял, была атакована 14 июня. В тот день священник вместе с товарищем ехал в одно из подразделений. Внезапно детектор дронов зафиксировал приближение БПЛА.
«Детектор дронов показал максимальное количество — пять палочек, как мы говорим. То есть, находился примерно в 50 метрах от нас. Я его [БПЛА] заметил в зеркало заднего вида. Немножко повлиял, а затем резко остановился. Дрон пролетел мимо. Мы с моим сопровождающим выбежали из автомобиля. Успели сделать только пару-тройку выстрелов в него, и он ударил. Дрон видимо получил повреждения и упал рядом — в двух-трех метрах то „Нивы“. Моему товарищу осколками посекло ноги. Один из осколков залетел подмышку, пробил легкое. Практически сутки он находился между жизнью и смертью, но милостью божьей, ему провели в военном госпитале операцию. Сейчас отправлен на гражданскую территорию, его жизни ничего не угрожает», — объяснил отец Дорофей.
Произошедшую с ним ситуацию священник назвал «обычной» для окрестностей Бахмута, где он сейчас находится. По словам Дорофея, за последние четыре месяца ему «как минимум три раза» угрожала атака дроном-камикадзе. «В моменте когда это происходит, конечно, очень страшно становится, душа сжимается. Иногда кажется, что ты ко всему уже привык — мы здесь с 2022 года катаемся, всякое было. Но потом, когда рядышком бабахнет, весь организм вздрагивает. Думаешь, что сейчас ты поседел и заикаться начнешь. Как будто половик очень сильно встряхивает», — признался отец Дорофей.
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